जनता भी गड्ढों पर धैर्य रखे…नगर पालिका को डामरीकरण के टेंडर का इंतजार, इसलिए नहीं भरे जा रहे गड्ढे

बीना. शहर के मुख्य स्टेशन रोड, जिसपर चौबीसों घंटे छोटे और भारी वाहनों का दबाव है। इसी रोड पर बिलगैंया मंदिर के सामने पुलिया पर दोनों ओर बड़े-बड़े गड्ढे होने से वाहन निकालने में दिक्कत हो रही है, लेकिन नगर पालिका धैर्यवान बनी है और डामरीकरण के टेंडर का इंतजार कर रही है, जिससे मरम्मत तक नहीं कराई जा रही है।

दरअसल शहर के मुख्य मार्ग पर पांच करोड़ रुपए से डामरीकरण होना है और इसके लिए टेंडर हो चुका है। अधिकारी यहां डामरीकरण शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं और गड्ढों की मरम्मत कराने में भी कतरा रहे हैं। जबकि यहां हर दिन सैकड़ों वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। यदि मरम्मत करा दी जाए तो डामरीकरण करते समय भी सुविधा होगी। पुलिया पर गड्ढे बारिश के समय से हैं, लेकिन तब से अभी तक मरम्मत नहीं हो पाई है। जबकि मरम्मत की मांग को लेकर कांग्रेस दो बार प्रदर्शन कर चुकी है और अन्य लोग भी ज्ञापन सौंप चुके हैं।