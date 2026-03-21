कार में जिंदा जली पत्नी, डॉक्टर पति बचा, भाई बोला- बेहोश थी दीदी या पहले ही मर चुकी थी?

वहीं कार में सीमा कुर्मी के जिंदा जलने की सूचना पर मौके पर पहुंचे उसके भाई लोकेश पटेल ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 4 बजे जीजा डॉ. नीलेश कुर्मी का फोन आया और बताया कि सीमा को हार्ट अटैक आया है वो उसे सागर अस्पताल लेकर जा रहा है। फिर फोन आया कि कार का सनौधा के पास एक्सीडेंट हो गया है। फिर फोन कर बताया कि कार में आग लग गई और सीमा जिंदा जल गई है। भाई लोकेश ने आशंका जताते हुए कहा कि अगर वास्तव में एक्सीडेंट हुआ होता, तो घटना स्थल पर उसके निशान जरूर मिलते। जीजाजी या तो दीदी को बेहोशी की हालत में ला रहे थे या मारकर। लोकेश ने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। भाई लोकेश ने बहन और जीजा के बीच अक्सर विवाद होने की बात भी पुलिस को बताई है जिसके कारण मामला संदिग्ध हो गया है, पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है।