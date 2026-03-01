रानगिर बम ब्लास्ट, बम रखवाने वाला पकड़ाया, रखने वाला फरार

बूढी रानगिर में साउंड सिस्टम रखकर विस्फोट करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम गोलू उर्फ इमरत पटेल है। आरोपी ने अपने ससुराल वालों को फंसाने के लिए यह विस्फोटक बम वहां रखा था, लेकिन अभी तक पुलिस उसके सहयोगी नीलेश रैकवार तक नहीं पहुंच सकी है। जिसने यह बम असेम्बल किया था। आरोपी गोलू ने विस्फोट में उपयोग किए गए डेटोनेटर को देवरी से खरीदा था। आरोपी ने बताया कि वह पहले एक माइनिंग कंपनी में काम कर चुका है, जिसके चलते उसे विस्फोटक सामग्री बनाने की जानकारी थी। इसी जानकारी का इस्तेमाल करते उसने डेटोनेटर जैसा बम बनाया और ब्लूटूथ स्पीकर में फिट कर दिया था। स्पीकर को एक 11 साल की बच्ची ने फोन से कनेक्ट किया, तभी जोरदार धमाका हो गया।