MP के हरसिद्धि माता मंदिर में विस्फोट, सामने आया चौंकाने वाला सच, 12 साल की बच्ची ने गंवाई उंगली

रानगिर मंदिर में पुजारी की तीसरी पीढ़ी पूजा व सेवा कार्य कर रही है। करीब 20 से 25 परिवार मंदिर की पूजा करते है। सभी की तिथियां निश्चित है। मंदिर की गद्दी को लेकर पहले से आपस में खींचतान चली आ रही है। पूर्व में मंदिर के पुजारी और परिवार के भाई के बीच भी कहासुनी हुई थी, इस विवाद में गोली भी चली थी। नवरात्र के पहले मंदिर से लगे हुए बूढी रानगिर में विस्फोट और उसके पहले रानगिर मंदिर के पुजारी विनोद शास्त्री के पास चेतावनी भरा मैसेज आने को लेकर कई प्रकार की चर्चा है। हालांकि रानगिर मंदिर के पुजारी का किसी से कोई विवाद नहीं है। शास्त्री का कहना है कि उनकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, न ही उन्हें किसी पर संदेह है।