कार में मारकर जलाया या जिंदा जली पत्नी! पुलिस को पति पर शक

मृतका के पिता राधाचरण पटेल ने नीलेज पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा है कि सीमा को जानबूझकर मारा गया है। हो सकता है कि उसे घर में ही मारा गया हो और फिर हत्या को हादसे का मोड़ देने की कोशिश की गई हो। वहीं इस बात का भी संदेह जाहिर किया है कि कहीं पारिवारिक विवाद और पति के दूसरी महिला से संबंध होने के चलते सीमा ने तनाव में आकर तो आत्महत्या नहीं कर ली हो और पति नीलेश ने मामले को छिपाने की कोशिश में इस साजिश को रचा हो। सीमा के भाई ने कहा है कि नीलेश ने पहले फोन किया था और कहा था कि सीमा कुछ बोल नहीं रही। उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। इसके बाद एक्सीडेंट हुआ और फिर कार में आग लग गई।