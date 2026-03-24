डॉक्टर पति निकला हत्यारा! पत्नी का गला घोंटा फिर कार में रखकर शव जलाया

Sagar car fire case- file pic
Sagar- सागर में कार में डॉक्टर नीलेश कुर्मी की पत्नी की जल जाने से मौत के मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस की जांच में पति की हत्यारा निकला। डॉ. नीलेश तबीयत खराब होने का बहाना बनाता रहा पर फिर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए पूछताछ की तो आरोपी टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल लिया। पुलिस के अनुसार डॉ. नीलेश ने ही कार में आग लगाई थी। दो कर्मचारियों को भी वारदात में शामिल कर लिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया है। वारदात में सह आरोपी दोनों कर्मचारियों के बयान से मामले का खुलासा हो गया था। हालांकि डॉक्टर ने वारदात को छिपाने के लिए कई कहानियां गढ़ी, पर पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए और उसे दबोच ही लिया।
पुलिस ने बताया कि रात में आरोपी का पत्नी से विवाद हुआ। तमतमाए डॉक्टर नीलेश पटेल ने पत्नी सीमा पटेल की गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर अपराध छिपाने के लिए गढ़ाकोटा से सागर ले जाने के दौरान चना टोरिया में कार में आग लगा दी। सीमा की मौत तो पहले ही हो चुकी थी। कार में उसका शव भी जल गया। इस हत्या को हादसा बनाने के लिए उसने अपने दो कर्मचारियों रामकृष्ण और शुभम कुर्मी को दो- दो लाख रुपए का लालच देकर साथ मिला लिया।
शुक्रवार- शनिवार की दरमियानी रात इस वारदात को उसने जो थ्योरी बनाई, वह पुलिस के गले ही नहीं उतरी। पुलिस ने जांच की और साक्ष्य जुटाए। बार-बार दिए अलग बयान में डॉक्टर नीलेश खुद ही फंस गया। उसने हत्या की बात कबूल ली।
बीएसएफ में ट्रेनिंग लेने के बाद नौकरी छोडऩे की बात बताने वाला आरोपी डॉ. नीलेश जानता था कि शव का पोस्टमॉर्टम करने पर मौत की वजह का खुलासा हो जाएगा। इसलिए शरीर और सबूत मिटाने की साजिश रची। पेट्रोल खरीदकर कार में रखा फिर दोनों कर्मचारियों को साथ मिलाकर शव के साथ कार जला दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ़्तार किया है।
डॉ. नीलेश ने चना टोरिया में सुनसान क्षेत्र में कार रोकी। पिछली सीट पर मृत सीमा पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आधी कार जलने के बाद कंट्रोल रूम में फोन कर कार जलने की सूचना दी।
कहानी में लगी सेंध…
सीमा के भाई ने नीलेश के अनैतिक संबंधों के बारे में बताया। तब पुलिस ने नीलेश के सहयोगी रामकृष्ण व शुभम से पूछा-कार जल गई, पर तीनों कैसे बचे। उनके शरीर पर कोई निशान नहीं था। सीमा को बचाने की कोशिश में कहीं जख्म नहीं आए? पुलिस का शक बढ़ा।
..और टूट गया डॉक्टर, सच आया सामने
पुलिस ने जांच में वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए और वारदात में सह आरोपी दोनों कर्मचारियों के बयान से मामले का खुलासा हो
गया। डॉ. नीलेश तबीयत खराब होने का भी बहाना बनाता रहा। पुलिस ने डॉक्टर बुलाकर जांच कराई। फिर पूछताछ की तो आरोपी डॉक्टर टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल लिया।
सागर के एएसपी, लोकेश सिन्हा ने बताया कि अवैध संबंधों के चलते पति-पत्नी में आए दिन विवाद होता था। नीलेश ने गला रेतकर पहले पत्नी सीमा की हत्या कर दी। इसके बाद पूरे मामले को हादसे का रूप देने की कोशिश की। इसमें उसके दो कर्मचारी भी शामिल थे।
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