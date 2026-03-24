डॉक्टर पति निकला हत्यारा! पत्नी का गला घोंटा फिर कार में रखकर शव जलाया

Sagar- सागर में कार में डॉक्टर नीलेश कुर्मी की पत्नी की जल जाने से मौत के मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस की जांच में पति की हत्यारा निकला। डॉ. नीलेश तबीयत खराब होने का बहाना बनाता रहा पर फिर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए पूछताछ की तो आरोपी टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल लिया। पुलिस के अनुसार डॉ. नीलेश ने ही कार में आग लगाई थी। दो कर्मचारियों को भी वारदात में शामिल कर लिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ़्तार कर​ लिया है। वारदात में सह आरोपी दोनों कर्मचारियों के बयान से मामले का खुलासा हो गया था। हालांकि डॉक्टर ने वारदात को छिपाने के लिए कई कहानियां गढ़ी, पर पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए और उसे दबोच ही लिया।