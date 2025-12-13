आरोप- पति बना रहा था गर्भपात का दबाव, 6 माह की गर्भवती ने लगाई फांसी

दमोह निवासी विनीता रजक की 2016 में मकरोनिया के दीनदयाल नगर निवासी हरिकांत रजक से शादी हुई थी। उनका एक 7 साल का बेटा है। वह 6 माह से गर्भवती थी। मृतका के परिजनों का आरोप है कि पति दूसरे बच्चे से नाखुश था। वह लगातार गर्भपात कराने का दबाव बना रहा था। इसी के चलते दोनों के बीच विवाद होते रहते थे। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह आत्महत्या नहीं कर सकती है। उसको मारा गया है। उन्होंने मांग की है कि मामले की जांच की जाए और आरोपियों को सजा दी जाए। शुक्रवार को पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम कराया है।