मृतक के पिता ने आरोपी के पिता को मारा था थप्पड़, बदला लेने चचेरे भाई ने कर दी हत्या

पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 16 दिन पहले पुलिस को सूचना मिली थी कि घाटी पर केम के पेड़ के पास अज्ञात शव पड़ा हुआ है। दो दिन बाद मृतक की पहचान खुरई देहात थाना क्षेत्र के ग्राम सरखड़ी निवासी निरंजन सिंह पुत्र फूलसिंह राजपूत 42 वर्ष के रूप में हुई थी। दरअसल मृतक के पिता फूलसिंह ने सोयाबीन की कटाई के दौरान अपने भाई यानी आरोपी के पिता को थप्पड़ मार दिया था। यहीं से विवाद ने शुरू हुआ था। चचेरे भाई रूपसिंह राजपूत और शैतानसिंह राजपूत ने अपने साथी के साथ निरंजन को सुनसान जगह पर पकड़ा और फिर पत्थर से सिर कुचलकर मौत के घाट उतार दिया।