सीएमओ ने कहा जलकर नहीं बढ़ा तो नहीं आएंगे ग्रांट के पांच करोड़ रुपए, तो परिषद ने कहा नहीं चाहिए ग्रांट, जनता पर बढ़ेगा बोझ

बीना. नगर पालिका परिषद की बैठक का आयोजन शुक्रवार की दोपहर सभाकक्ष में नपाध्यक्ष लता सकवार की अध्यक्षता में हुआ। बैठक के एजेंडा में पांच प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें तीन प्रस्तावों पर परिषद ने सहमति दी।

जलकर सहित अन्य शुल्कों में वृद्धि के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जलकर, सफाई कर बढ़ाने का परिषद ने विरोध किया। अध्यक्ष ने कहा कि जो परिषद की सहमति होगी वही निर्णय लिया जाएगा। जिसपर सीएमओ राहुल कुमार कौरव ने बताया कि भारत सरकार से हर वर्ष जो पांच करोड़ रुपए की ग्रांट आती है वह परफॉर्मेंस पर निर्भर रहती है। डिमांड बढ़ाने के लिए संपत्ति, जलकर महंगाई के अनुसार बढ़ाना जरूरी होता है। हर वर्ष 13 प्रतिशत ग्रोथ होना चाहिए, तभी ग्रांट मिलेगी। ग्रांट के पांच करोड़ रुपए में आधी राशि पेय जल, स्वच्छता और आधी अधोसंरचना पर खर्च होती है। पिछले वर्ष भी यह राशि नगर पालिका को न मिलने पर विकास कार्यों में पिछड़े हैं। इसपर उपाध्यक्ष रमाकांत बिलगैंया ने कहा हर साल कर क्यों बढ़ाया जा रहा है, इसके लिए एक बार तय किया जाए कि कितने वर्षों में कितना कर बढ़ेगा। नेता प्रतिपक्ष प्रशांत राय ने कहा कि जलकर, सफाई कर तब बढ़ाया जाए जब इन कार्यों से जनता संतुष्ठ हो। पार्षद अजय ठाकुर ने कहा कि जलकर बढ़ाना जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाना है, अभी जितना कर लिया जा रहा है सही है। पार्षद भारती राय ने कहा कि शहर की जनता आय का साधन नहीं है, यदि ग्रांट मिलने से ही विकास होता है, तो तीन साल में क्यों नहीं हुआ। पार्षद राजकुमारी ठाकुर ने कहा कि सौंदर्यीकरण जरूरी नहीं है और इसके लिए कर वृद्धि न की जाए। मारुती मंदिर के सामने पार्किंग के प्रस्ताव पर जगह कम होने के कारण सहमति नहीं दी। गांधी प्रतिमा बदलने के प्रस्ताव पर सिर्फ मरम्मत कराने पर परिषद ने सहमति दी। उपाध्यक्ष ने कहा रानी अवंतिका बाई की मूर्ति बदलने में भी घोटाला हुआ था, जिसपर विपक्ष ने कहा कि क्या घोटाला हुआ है सभी को बताएं। जिसपर उन्होंने कहा कि नगर पालिका ने घोटाला नहीं किया था। इसके साथ ही इंप्रूबमेंट एंड अपग्रेडेशन वर्क ऑफ ब्लैक स्पॉट एट बेरियस एट के कार्य के लिए प्राप्त निविदा में न्यूनतम दरों की स्वीकृति के प्रस्ताव को पारित किया गया। बैठक में पार्षद मधुलिका यादव, अनुराधा यादव, नीतू राय, पूनम ठाकुर, प्रतिमा सिंह, शशि तिवारी, मीना चौबे, रश्मि कुशवाहा, जितेन्द्र बोहरे, विजय लखेरा, अतीक खान उपस्थित थे।