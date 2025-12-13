क्रिकेट प्रतियोगिता- सागर को पांच विकेट से हराकर बिरसिंहपुर ने जीता खिताब

बिजली कंपनी की 47 वीं क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताबी मुकाबला सागर और बिरसिंहपुर के बीच हुआ। विश्वविद्यालय मैदान में खेले गए मैच में सागर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवर में 96 रन बनाए। राहुल ठाकुर ने 52 रन की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करते हुए बिरसिंहपुर की टीम ने पांच विकेट से मैच जीत लिया।
सागर के कप्तान अवनीश जारोलिया ने 20 रन की पारी खेली। बिरसिंहपुर के बल्लेबाज रीतेश गुडके ने 22 गेंदों में 43 रन की तूफानी पारी की बदौलत प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया। राहुल ठाकुर सर्वश्रेष्ठ बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए। वहीं अवनीश जारोलिया बेस्ट बेस्टमेन और दिनेश गौड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे।
कार्यक्रम के समापन पर आयोजक मुख्य अभियंता देवेन्द्र कुमार ने कहा कि मेनेजमेंट खेल का आयोजन करने में सहयोग के साथ मेहनत की आवश्यकता होती हैं। कार्यक्रम में अधीक्षण अभियंता चंद्ररेखा प्रभाकर, शांति परते, मंसूरी ने मिलकर मुख्य अभियंता को स्मृति चिन्ह भेंट किया।
