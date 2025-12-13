क्रिकेट प्रतियोगिता- सागर को पांच विकेट से हराकर बिरसिंहपुर ने जीता खिताब

बिजली कंपनी की 47 वीं क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताबी मुकाबला सागर और बिरसिंहपुर के बीच हुआ। विश्वविद्यालय मैदान में खेले गए मैच में सागर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवर में 96 रन बनाए। राहुल ठाकुर ने 52 रन की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करते हुए बिरसिंहपुर की टीम ने पांच विकेट से मैच जीत लिया।