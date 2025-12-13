13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

डिजीटल धोखाधड़ी: ठग ने 15 हजार रुपए जमा न करने पर गिरफ्तारी की धमकी दी, महिला ने थाने में की शिकायत

चौदह लाख का विदेशी सामान बताकर मांगी थी जीएसटी, महिला की समझदारी से नहीं हो सकी ठगी

2 min read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Dec 13, 2025

Digital fraud: Scammer threatens arrest if she doesn't deposit Rs 15,000; woman files police complaint

थाना प्रभारी से शिकायत करने पहुंची महिला

बीना. वीरसावरकर वार्ड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए एक ठग ने जीएसटी अधिकारी बनकर ठगी करने के लिए फोन लगाया, लेकिन महिला अपनी सूझबूझ और सतर्कता से ठगी का शिकार होने से बच गई। महिला ने पुलिस थाने पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई।
जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गायत्री पति मनोहरलाल सेन (41) निवासी वीरसावरकर के लिए गुरुवार को एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने कहा कि आपने 14 लाख रुपए का विदेश से सामान बुलाया है, इसलिए इसकी जीएसटी के 15 हजार रुपए जमा करो और मुंबई एयरपोर्ट से अपना सामान ले लो। रुपए जमा न करने पर ठगों ने महिला को गिरफ्तार करने की धमकी भी दी थी, जिससे महिला दो दिन तक परेशान रही और शुक्रवार की शाम पुलिस थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। महिला ने बताया कि ठग से उसने कहा कि उसके पास जमा करने के लिए रुपए नहीं है और न ही सामान बुलाया है, इसलिए सामान आप ही रख लो और नंबर ब्लॉक कर दिया। इसके बाद उन्होंने दूसरे नंबरों से फोन लगाना शुरू कर दिया, जिन नंबरों से फोन लगाए जा रहे थे उनके वाट्सएप पर पुलिस अधिकारी की डीपी भी डली थी, जिसे देखकर महिला घबरा गई। इतना ही नहीं उन्होंने महिला के लिए एक फोटो भी भेजी, जिसमें बताया गया कि उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन महिला ने उसे रुपए न भेजकर सीधे पुलिस थाने जाना सही समझा और शिकायत की। महिला ने बताया कि ऐसे मामले से डर जरूर लगता है, लेकिन डरने की बजाए सीधे पुलिस में शिकायत करें, जिससे ठगी से बचा जा सके।

नहीं किया जाता डिजिटल अरेस्ट
पुलिस के नियमों में डिजिलट अरेस्ट जैसा कोई नियम नहीं है। यह केवल ठगों ने लोगों को शिकार बनाने के लिए नया तरीका ढूंढ़ लिया है, लेकिन उससे डरने की जरूरत नहीं है। यदि किसी के साथ ऐसा होता है, तो वह सीधे पुलिस थाने आकर शिकायत करें। महिला ने जो हिम्मत दिखाई है उससे वह ठगी का शिकार होने से बच गई।
अनूप यादव, थाना प्रभारी, बीना

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Dec 2025 11:50 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / डिजीटल धोखाधड़ी: ठग ने 15 हजार रुपए जमा न करने पर गिरफ्तारी की धमकी दी, महिला ने थाने में की शिकायत

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीएमओ ने कहा जलकर नहीं बढ़ा तो नहीं आएंगे ग्रांट के पांच करोड़ रुपए, तो परिषद ने कहा नहीं चाहिए ग्रांट, जनता पर बढ़ेगा बोझ

The meeting of Nagar Palika Parishad Bina was held
सागर

आर्मी के जवानों को टक्कर मारकर फरार हो गया वाहन चालक, दो घायल

सागर

दिन में तेज धूप से 4 दिन से 29 डिग्री पर अटका पारा, रात में सर्द हवाओं से 11 डिग्री पर पहुंचा

सागर

अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी: नदी में तैरता मिला था शव, साइकिल के विवाद पर की थी युवक की हत्या

Blind murder mystery solved: Body found floating in river, youth murdered over bicycle dispute
सागर

69 वीं राज्य स्तरीय कूडो प्रतियोगिता में सागर संभाग ओवरऑल चैंपियन

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.