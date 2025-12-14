ओवरब्रिज में तकनीकी खामी के चलते बड़े वाहन मोड़ने में हो रही परेशानी

बीना. बीना-सागर नेशनल हाइवे पर खुरई रेलवे गेट पर ओवरब्रिज का निर्माण ढाई वर्ष पहले किया गया था, लेकिन तकनीकी खामियों के चलते वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। सर्विस रोड से वाहन मोड़कर ब्रिज पर आने और सर्विस रोड पर जाते समय बड़े वाहन फंस जाते हैं, जिससे जाम की स्थिति निर्मित होती है।

सर्वोदय चौराहा तरफ ब्रिज के जीरों पॉइंट पर जगह कम होने से भारी वाहनों को मोड़ने में परेशानी होती है। ब्रिज के बाजू से कृषि उपज मंडी है और कई अन्य व्यावसाय भी संचालित हो रहे हैं, जिससे भारी वाहनों का आना-जाना लगा रहता है। ब्रिज से उतरकर सर्विस रोड पर जब भारी वाहन मोड़ते हैं, तो एक बार में वाहन नहीं मुड़ पाता है। कई बार वाहन आगे-पीछे करने के बाद ही सर्विस रोड पर पहुंच पाता है, जिससे जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। इसी तरह सर्विस रोड से ब्रिज पर आते समय भी यही परेशानी होती है, जिससे दिन में कई बार जाम लगता है। ब्रिज के दूसरी ओर भी यही स्थिति हैं और यहां कार मोडऩे में भी परेशानी होती है। ब्रिज निर्माण के समय अधिकारियों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे अब लोगों को परेशानी हो रही है। ब्रिज के जीरो पॉइंटों पर चौड़ी जगह होनी थी, जो बहुत संकरी है। जबकि इसी रोड पर सिविल अस्पताल हैं और कई बार जाम में एंबुलेंस भी फंस जाती है।