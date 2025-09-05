बच्चों के साथ शिक्षकों का भी ड्रेस कोड बनाया, फ्लोर गेम किट से बच्चों को सिखा दी गिनती

जैसीनगर ब्लॉक के शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला करैया में प्राथमिक शिक्षक आशीष नामदेव लगातार नए नवाचार करके बच्चों को पढ़ाते हैं। खास बात यह है कि यहां बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए शिक्षकों का भी ड्रेस कोड लागू किया गया है। सभी शिक्षक रोजाना स्कूल में अपनी यूनिफार्म पहनकर आते हैं, ताकि बच्चे भी नियम से यूनिफार्म पहनकर आए। इसके साथ ही बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बाल कैबिनेट का गठन किया है। बाल केबिनेट में लगातार बच्चों की सहभागिता बढ़ रही है। बच्चे स्वयं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर करते हैं। इससे संचालन व नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ। एक नवीन नवाचार में गांव के ऐसे स्थानों का चयन किया गया जहां अधिकांश बच्चे अवकाश में खेलते हैं। ऐसे स्थान पर छोटा स्कूल संचालित कर खेल- खेल में पढऩे लिखने का माहौल तैयार कर बच्चों का शैक्षणिक स्तर सुधारने का प्रयास किया जा रहा है।