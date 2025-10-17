Patrika LogoSwitch to English

अमृत योजना 2.0: मार्च में होना है काम पूरा, अभी तक बन पाईं दो टंकी, 21 किमी डल सकी लाइन

साईंधाम कॉलोनी में लाइन ले जाने रेलवे से मांगी अनुमति, जल्द होना है संयुक्त निरीक्षण

2 min read

सागर

image

sachendra tiwari

Oct 17, 2025

Amrit Yojana 2.0: Work to be completed in March, two tanks built so far, 21 km of line laid

निर्माणाधीन पानी की टंकी

बीना. अमृत योजना 2.0 के तहत शहर के हर हिस्से में पानी पहुंचाने के लिए पाइप लाइन डाली जा रही है और टंकियों का निर्माण हो रहा है, लेकिन कंपनी धीमी गति से कार्य रही है और समय-सीमा में काम होना मुश्किल है। क्योंकि अभी तक सिर्फ 38 प्रतिशत कार्य हुआ है। साथ ही कंपनी द्वारा लापरवाही भी बरती जा रही है, जिससे लोग परेशान हैं।
नगर पालिका से मिली जानकारी के अनुसार योजना के तहत छह टंकियों का निर्माण होना है, जिसमें अभी तक 2 टंकी तैयार हुईं हैं और तीसरी का निर्माण कार्य चल रहा है। गनेश वार्ड में बनने वाली टंकी का निर्माण ग्रामीण क्षेत्र में कर देने से काम रुका हुआ है। साथ ही दो के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। ग्रामीण क्षेत्र में बनाई गई टंकी के पिलर खड़े हो चुके हैं। यदि इस टंकी का शहर में निर्माण किया गया होता, तो अभी तक तैयार हो जाती। साथ ही शहर में कुल 44 किमी पाइप लाइन बिछाई जानी है, जिसमें 21 किमी ही डल पाई है। लाइन डालने में कंपनी ने लापरवाही की थी और धई रोड पर ग्रामीण क्षेत्र में लाइन डाल दी थी। इसकी शिकायत होने पर लाइन वापस निकाल ली गई थी। इसी प्रकार काम में बरती जा रही लापरवाही से देरी हो रही है।

अभी रेलवे से नहीं मिल पाई है अनुमति
साईंधाम कॉलोनी सहित खिमलासा रोड पर लाइन ले जाने के लिए बीच में रेलवे ट्रैक को क्रॉस करना है और अभी तक इसकी अनुमति नहीं मिल पाई है। जबकि इस क्षेत्र में टंकी का निर्माण चल रहा है और लाइन भी डाल दी गई है। नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया गया है और मैप में कुछ बदलाव होना था, जो कर दिया है। जल्द ही संयुक्त निरीक्षण होना है, जिसके बाद अनुमति मिल सकती है।

सड़कों की नहीं की जा रही मरम्मत
पाइप लाइन डालने के लिए खोदी गईं सड़कों की मरम्मत नहीं की गई है। कई जगह स्थिति यह है कि वाहन चालक फंसकर गिर रहे हैं। वाहन चालकों का निकलना मुश्किल हो रहा है। कई बार नगर पालिका अध्यक्ष भी नाराजगी जता चुकी हैं, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

कार्य प्रगति पर है
योजना का 38 प्रतिशत कार्य हो चुका है और रेलवे की जगह से लाइन डालने के लिए अनुमति लेने की प्रक्रिया चल रही है। जमीन का आवंटन होते ही दो टंकियों का निर्माण शुरू हो जाएगा।
जयदीप शाक्यवार, उपयंत्री नगर पालिका

Published on:

17 Oct 2025 11:57 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / अमृत योजना 2.0: मार्च में होना है काम पूरा, अभी तक बन पाईं दो टंकी, 21 किमी डल सकी लाइन

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

