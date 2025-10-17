अमृत योजना 2.0: मार्च में होना है काम पूरा, अभी तक बन पाईं दो टंकी, 21 किमी डल सकी लाइन

बीना. अमृत योजना 2.0 के तहत शहर के हर हिस्से में पानी पहुंचाने के लिए पाइप लाइन डाली जा रही है और टंकियों का निर्माण हो रहा है, लेकिन कंपनी धीमी गति से कार्य रही है और समय-सीमा में काम होना मुश्किल है। क्योंकि अभी तक सिर्फ 38 प्रतिशत कार्य हुआ है। साथ ही कंपनी द्वारा लापरवाही भी बरती जा रही है, जिससे लोग परेशान हैं।

नगर पालिका से मिली जानकारी के अनुसार योजना के तहत छह टंकियों का निर्माण होना है, जिसमें अभी तक 2 टंकी तैयार हुईं हैं और तीसरी का निर्माण कार्य चल रहा है। गनेश वार्ड में बनने वाली टंकी का निर्माण ग्रामीण क्षेत्र में कर देने से काम रुका हुआ है। साथ ही दो के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। ग्रामीण क्षेत्र में बनाई गई टंकी के पिलर खड़े हो चुके हैं। यदि इस टंकी का शहर में निर्माण किया गया होता, तो अभी तक तैयार हो जाती। साथ ही शहर में कुल 44 किमी पाइप लाइन बिछाई जानी है, जिसमें 21 किमी ही डल पाई है। लाइन डालने में कंपनी ने लापरवाही की थी और धई रोड पर ग्रामीण क्षेत्र में लाइन डाल दी थी। इसकी शिकायत होने पर लाइन वापस निकाल ली गई थी। इसी प्रकार काम में बरती जा रही लापरवाही से देरी हो रही है।