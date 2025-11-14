जिले के 8 हजार किसानों के खातों में 20 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि भेजी

जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत ने कहा कि इस राशि से किसानों को उपज का सही मूल्य प्रदान होगा। किसानों को 12 हजार की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। इसके साथ ही लाड़ली लक्ष्मी योजना और स्कूल में साइकिल, लैपटॉप, स्कूटी प्रदान करने का कार्य भी सरकार कर रही है। जब किसान समृद्ध होगा, तब देश समृद्ध होगा इसलिए सरकार लगातार किसानों को समृद्ध बनाने का कार्य कर रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का संकल्प है कि हमें प्रदेश के सभी किसानों को समृद्ध बनाना है। उनको आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम में नीरज सिंह, शैलेंद्र सिंह, अपर कलेक्टर अविनाश रावत, एसडीएम अमन मिश्रा, संचालक कृषि राजेश त्रिपाठी, राघवेंद्र सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे।