अज्ञात वाहन चालक ने 6 मवेशियों को कुचला, कई घायल

बीती रात बेरखेड़ी के पास अज्ञात वाहन चालक ने गायों को कुचल लिया। हादसे में 6 गाय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। वाहन चालक वाहन लेकर भाग गया। सूचना पर गोरक्षा संगठन से जुड़े युवा व पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाय को शव को सड़क से उठवाया।

ज्ञात हो कि कलेक्टर ने बीते माह ही निर्देश दिए थे कि सड़कों से मवेशियों को हटाने राजस्व अधिकारी लापरवाही न बरतें। प्रत्येक सड़क को मवेशियों से मुक्त किया जाए ताकि हादसों पर लगाम लग सके। लेकिन कलेक्टर के निर्देश एक माह भी नहीं चल पाए और जिलेभर में सड़कों पर मवेशियों को जमावड़ा हो रहा है। इससे मवेशी और वाहन चालकों की भी जान पर बन आती है। वहीं इस हादसे के बाद जब प्रशासन ने सड़क से मृत मवेशियों को हटाने के लिए क्रेन का सहारा लिया तो गोरक्षा संगठन के लोगों ने इसका विरोध भी किया। क्रेन से मवेशियों के शव लटकाने की घटना का अमर्यादित बताया।