चक्रवातीय सिस्टम खत्म होते ही दिन का पारा उछला, धूप कर रही परेशान

शहर में पिछले दो दिनों से दिन में धूप की वजह से गर्मी का एहसास हो रहा है। वहीं शाम को उत्तर से चल रही हवाओं से हल्की ठंड हो रही है। चक्रवातीय सिस्टम खत्म होते ही पारे में उछाल देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिक विवेक छलोत्रे ने बताया कि कोई बड़ा सिस्टम सक्रिय नहीं है, हालांकि अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है और जल्द ही एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी सक्रिय होने की संभावना है। इससे मौसम में बदलाव देखने मिल सकता है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होने से 7 नवंबर के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल शहर का मौसम शुष्क रहेगा।
मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन व रात के तापमान सामान्य से ज्यादा रहे।
तारीख अधिकतम न्यूनतम
4 नवंबर 31.8 18.4
3 नवंबर 30.9 18.5
2 नवंबर 29.4 20.5
3 नवंबर 27.8 20.0
31 अक्टूबर 23.7 19.4
(नोट-तापमान डिग्री सेल्सियस में है।)
बड़ी खबरेंView All
सागर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग