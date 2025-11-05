Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

चक्रवातीय सिस्टम खत्म होते ही दिन का पारा उछला, धूप कर रही परेशान

शहर में पिछले दो दिनों से दिन में धूप की वजह से गर्मी का एहसास हो रहा है। वहीं शाम को उत्तर से चल रही हवाओं से हल्की ठंड हो रही है। चक्रवातीय सिस्टम खत्म होते ही पारे में उछाल देखने को मिल रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

Rizwan ansari

Nov 05, 2025

शहर में पिछले दो दिनों से दिन में धूप की वजह से गर्मी का एहसास हो रहा है। वहीं शाम को उत्तर से चल रही हवाओं से हल्की ठंड हो रही है। चक्रवातीय सिस्टम खत्म होते ही पारे में उछाल देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिक विवेक छलोत्रे ने बताया कि कोई बड़ा सिस्टम सक्रिय नहीं है, हालांकि अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है और जल्द ही एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी सक्रिय होने की संभावना है। इससे मौसम में बदलाव देखने मिल सकता है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होने से 7 नवंबर के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल शहर का मौसम शुष्क रहेगा।

सामान्य से ज्यादा तापमान

मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन व रात के तापमान सामान्य से ज्यादा रहे।

ऐसी रही पारे की चाल

तारीख अधिकतम न्यूनतम

4 नवंबर 31.8 18.4
3 नवंबर 30.9 18.5
2 नवंबर 29.4 20.5
3 नवंबर 27.8 20.0
31 अक्टूबर 23.7 19.4

(नोट-तापमान डिग्री सेल्सियस में है।)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Nov 2025 04:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / चक्रवातीय सिस्टम खत्म होते ही दिन का पारा उछला, धूप कर रही परेशान

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

हमारे जीवन में सरलता आ जाए तो संसार में हमारा कोई शत्रु नहीं होगा : ऐलक दयासागर

सागर

सिंधी कॉलोनी ने गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर निकला नगर कीर्तन

सागर

शिवलिंग खंडित करने वाले युवक पर कार्रवाई की मांग, मंदिरों के पास से हटाई जाए मांसाहार की दुकानें

सागर

लापरवाही: एक्सीलेंस स्कूल के पीछे रेलवे ट्रैक से सटकर सुखाए जा रहे उपले, आग लगने का बना खतरा

Negligence: Cowdung cakes are being dried near the railway track behind Excellence School, posing a fire hazard.
सागर

स्टार होम कॉलोनी में बनेगा गीता भवन, बिजली की बचत के लिए लगेगा सोलर सिस्टम

Geeta Bhawan to be built in Star Home Colony, solar system to be installed to save electricity
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.