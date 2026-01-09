अतिक्रमण की कार्रवाई रुकते ही सडक़ों पर लगने लगीं फल-सब्जी की दुकानें, यातायात व्यवस्था बिगड़ी

बीना. शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रुकते ही एक बार फिर सडक़ों पर फल और सब्जी की दुकानें लगने लगी हैं। खिमलासा रोड पर स्थिति धीरे-धीरे पहले जैसी होती जा रही है। नगर पालिका ने पहले अतिक्रमण हटाकर फल-सब्जी विक्रेताओं को निर्धारित स्थानों पर शिफ्ट किया गया था, लेकिन अब कार्रवाई ढीली पड़ते ही कई दुकानदार फिर से वह मुख्य सडक़ों पर आ गए हैं।

खुरई रोड पर जिन फल-सब्जी दुकानदारों को शिफ्ट किया गया था, वहां तक आम लोगों की पहुंच नहीं हो पा रही है। खरीददारी करने वाले लोगों का कहना है कि खुरई रोड की सब्जी फल दुकानें मुख्य बाजार से दूर होने के कारण वहां जाने में दिक्कत होती है। इसी वजह से लोग फिर सडक़ किनारे लगने वाली दुकानों से ही खरीदारी करने लगे हैं। इसका सीधा असर शिफ्ट किए गए दुकानदारों की आमदनी पर पड़ रहा है। कई दुकानदारों ने बताया कि पहले की तुलना में उनकी बिक्री में कमी आई है, जिससे आर्थिक नुकसान हो रहा है।