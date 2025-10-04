बंगाली समाज की महिलाओं ने दशहरे पर खेली सिंदूर की होली, मातारानी के लगाए जयकारे

सागर . बंगाली समाज ने विजयादशमी का पर्व गुरुवार को उत्साह के साथ मनाया गया। गोपालगंज स्थित काली बाडी़ और कैंट स्थित गीता मुखर्जी कम्पाउंड में मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की गई। महिलाओं को एक-दूसरे को सिंदूर लगाया। माता रानी के जयकारे लगाए। महिलाएं पारंपरिक वेषभूषा में शामिल हुई। महिलाओं ने पहले माता रानी को गुलाल लगाया, पूजा अर्चना की फिर महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया। परंपरा अनुसार नवरात्र में दशमी पर में बंगाली समाज की महिलाएं माता रानी को सिंदूर लगाती हैं और फिर एक दूसरे को सिंदूर लगाकर आरोग्य और सुख समृद्धि की कामना करती है। सिंदूर रस्म के बाद गाजे-बाजों के साथ माता की विदाई दी गई।