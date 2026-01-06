6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

सागर

भक्तों को भगवान के प्रति समर्पण मार्ग दिखाती है भागवत कथा : अरविंद भूषण

आईजी बंगला के पास हनुमान दुर्गा भैरव धाम में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के छठवें दिन पं. अरविंद भूषण ने भागवत कथा के दसवें स्कंध कथा का वर्णन किया। अरविंद भूषण ने कहा कि दशम स्कंध श्रीकृष्ण के जीवन का सबसे विस्तृत और मधुर भाग है, जो भक्तों को भगवान के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण का मार्ग दिखाता है।

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

Rizwan ansari

Jan 06, 2026

आईजी बंगला के पास हनुमान दुर्गा भैरव धाम में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के छठवें दिन पं. अरविंद भूषण ने भागवत कथा के दसवें स्कंध कथा का वर्णन किया। अरविंद भूषण ने कहा कि दशम स्कंध श्रीकृष्ण के जीवन का सबसे विस्तृत और मधुर भाग है, जो भक्तों को भगवान के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण का मार्ग दिखाता है।
मथुरा के राजा कंस को यह पता था कि मुझे मारने वाले ने गोकुल में जन्म ले लिया है, और उसने अनेकों राक्षस भेजकर भगवान कृष्ण को मारने का प्रयास करवाया, लेकिन इन सभी का वध कर भगवान ने उनका उद्धार किया। नारद जी की सलाह अनुसार कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन मथुरा में किया। भगवान श्रीकृष्ण एवं बलराम को बुलावा भेजा गया। जब भगवान श्रीकृष्ण एवं बलराम मथुरा आए और अपनी लीलाओं को संपन्न करते हुए कंस का वध किया। कंस वध के बाद माता देवकी व पिता वसुदेव एवं नाना उग्रसेन को कारागार से मुक्त कराया।

जरासंध से भगवान 17 बार हारे, 18वीं बार में कराया वध

आगे जरासंध के युद्ध की कथा विस्तार से समझाई गई। जरासंध से भगवान सत्रह बार युद्ध हारे। अठारहवीं बार जरासंध का वध कराया गया। मंगलवार को सुदामा चरित्र की कथा श्रवण कराई जाएगी। कथा के मुख्य यजमान प्रीति वायके नामदेव, अंजु देवेन्द्र नामदेव एवं समस्त नामदेव परिवार है। कथा में गोपाल प्रसाद शर्मा डीके तिवारी, डीके सेन, विनोद कालोरिया, केके तिवारी, संतोष कुमार तिवारी, दिनेश गुरू, जीएस हजारी, एनडी दुबे, रामू दुबे, अजय गर्ग, जेपी भटेले, राजकुमार रैकवार, अनिल रैकवार, कामता पटेल, लल्लू राम सहित अनेकों श्रद्धालु उपस्थित थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

religion

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 04:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / भक्तों को भगवान के प्रति समर्पण मार्ग दिखाती है भागवत कथा : अरविंद भूषण

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

संतसुधा कॉलोनी में सरकारी टीचर के घर चाेरी, सोने चांदी के आभूषण गायब

सागर

बर्फीली हवा और कोहरे के आगोश में बुंदेलखंड, नौगांव सबसे सर्द

सागर

गोपालगंज में चोरों ने सूने मकान में किया हाथ साफ, जेवरात सहित नकदी ले उड़े

सागर

धूमधाम से मनाया गया गोकुल में श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव

सागर

फुटबॉल प्रतियोगिता: पहले मैच में मून स्टार क्लब ने सागर फ्लायर्स को 2-0 से हराया

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.