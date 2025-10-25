भावांतर योजना: पहले दिन सर्वर ने किया परेशान, पंद्रह मिनट में बन पाई प्रवेश पर्ची, डाक भी हुई प्रभावित

बीना. भावांतर योजना के तहत कृषि उपज मंडी में शुक्रवार से खरीदी शुरू हुई है और पहले दिन ही सर्वर ने किसानों को परेशान कर दिया, जिससे पंद्रह मिनट तक प्रवेश पर्ची बनवाने में लगे। साथ ही डाक भी प्रभावित हुई।

भावांतर योजना के तहत शुक्रवार को 70 किसानों ने करीब 450 क्विंटल सोयाबीन बेचा, लेकिन गेट पर प्रवेश पर्ची बनाने और आधार कार्ड नंबर अपलोड करने में पंद्रह मिनट का समय लगने से परेशान होना पड़ा। पर्ची बनाने के लिए किसानों को कतार में लगकर इंतजार करना पड़ा। पर्ची बनने में देरी होने पर विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई। सर्वर खराब होने से बीच-बीच में डाक भी रोकनी पड़ी। एसडीएम विजय डेहरिया ने भी निरीक्षण कर किसानों से चर्चा की और सुधार के लिए मंडी अधिकारियों को निर्देशित किया। महेरी गांव से आए किसान राहुल ठाकुर ने बताया कि उन्हें पर्ची बनवाने में करीब पंद्रह मिनट लगे। इसके बाद डाक, नीलामी हो सकी। इसी तरह कंजिया के किसान केशवराम ने बताया कि उन्हें 25 मिनट में पर्ची मिल सकी।