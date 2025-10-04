Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

भावांतर योजना: मंडी के मॉडल रेट और एमएसपी के बीच के अंतर की मिलेगी राशि, किसान बता रहे छलावा

सोयाबीन के पंजीयन हुए शुरू, चौबीस अक्टूबर से होगी कृषि उपज मंडी में खरीदी

2 min read

सागर

image

sachendra tiwari

Oct 04, 2025

Bhavantar Yojana: The difference between the model market rate and the MSP will be paid, but farmers are calling it a hoax.

मंडी नए सोयाबीन की आवक हुई शुरू

बीना. सरकार ने किसानों को लाभ देने के लिए सोयाबीन खरीदी के लिए भावांतर योजना शुरू की है और शुक्रवार से पंजीयन भी शुरू हो गए हैं, लेकिन यह योजना किसानों को रास नहीं आ रही है। इस योजना का विरोध करते हुए एमएसपी पर खरीदी करने की मांग की जा रही है, जिससे अतिवृष्टि से हुए नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो सके।
भावांतर योजनांतर्गत मंडी के मॉडल रेट और एमएसपी के बीच के अंतर की राशि किसानों को दी जाएगी। सोयाबीन की एमएसपी 5328 रुपए हैं और यदि मंडी में मॉडल रेट 4500 रुपए होगा, तो 828 रुपए किसानों के बैंक खाते में भावांतर योजना के डाले जाएंगे। वहीं, यदि सोयाबीन 4000 रुपए क्विंटल बिकता है और मॉडल रेट 4500 रुपए हैं, तो भी किसान को सिर्फ 828 रुपए ही मिलेंगे। साथ ही यदि मॉडल रेट 4600 रुपए है और सोयाबीन 4700 रुपए क्विंटल बिकता है, तो 628 रुपए भावांतर मिलेगा, इसमें फिर मॉडल रेट से अंतर नहीं निकाला जाएगा। अभी कृषि उपज मंडी में 2000 रुपए से 4285 रुपए क्विंटल तक सोयाबीन बिक रहा है। ऐसी स्थिति में किसानों को इस योजना से घाटा होगा और किसान एमएसपी पर खरीदी करने की मांग कर रहे हैं, जिससे हर किसान को लाभ मिल सके।

ऐसे होता है मॉडल रेट तय
जानकारी के अनुसार मंडी में मॉडल रेट पंद्रह दिन हुई खरीदी के अनुसार निकाला जाता है और मॉडल रेट में हर दिन उतार, चढ़ाव आता है। शुक्रवार को मॉडल रेट 4092 रुपए क्विंटल रहा, जो 26 सितंबर को 4039 रुपए क्विंटल था।

रुपयों के जरूरत, इसलिए भावंतर का नहीं कर रहे इंतजार
शुक्रवार को ग्राम बीमरखेड़ी के किसान प्रेम सिंह मंडी में सोयाबीन बेचने पहुंचे थे, जो 4200 रुपए क्विंटल बिका। जब किसान से भावांतर योजना के संबंध में पूछा तो उनका कहना था कि अभी मजदूरों का भुगतान करना है, बोवनी के लिए बीज, खाद खरीदना है, इसलिए योजना का इंतजार नहीं कर पाएंगे। माला गांव के किसान मुकेश प्रजापति ने बताया कि उन्हें रुपयों की जरूरत अभी है और योजना के तहत खरीदी 24 अक्टूबर से होगी। यदि किसानों को लाभ देना था, तो अभी से खरीदी शुरू करनी थी।

किसान एमएसपी चाहते हैं, भावांतर नहीं
भावांतर योजना से किसानों को कोई राहत नहीं मिलेगी, यह किसानों के साथ छलावा है। किसानों की मांग समर्थन मूल्य पर खरीदी की है। पिछले सालों में भी भावांतर योजना सफल नहीं हो पाई थी और बंद करनी पड़ी थी। सरकार ने 5328 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य लागू कर दिया है, तो इसपर ही सोयाबीन खरीदना चाहिए। ऐसा न होने पर किसान आंदोलन करेंगे।
सीताराम ठाकुर, संभागीय अध्यक्ष, भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन

मॉडल रेट और एमएसपी के बीच की मिलेगी राशि
मंडी में मॉडल रेट और एमएसपी के बीच के अंतर की राशि किसानों को मिलेगी। योजना में गड़बड़ी न हो इसके लिए टीम लगातार निरीक्षण करेगी।
राजेश त्रिपाठी, उप संचालक कृषि, सागर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 11:54 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / भावांतर योजना: मंडी के मॉडल रेट और एमएसपी के बीच के अंतर की मिलेगी राशि, किसान बता रहे छलावा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दशहरा चल समारोह में बवाल, दो गुटों में हुई चाकूबाजी, वीडियो वायरल

sagar dussehra chal samaroh viral video stabbing incident mp news
सागर

आधार प्रमाणीकरण में अटके यात्री, ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग बनी पहेली

Passengers stuck with Aadhaar authentication, online Tatkal ticket booking becomes a puzzle
सागर

सुपर मार्केट में सुलभ कांप्लेक्स चार वर्षों से पड़ा अधूरा, सर्वोदय चौराहे पर मूत्रालय का भी रुका काम

The Sulabh complex in the supermarket has been lying incomplete for four years, and the work on the urinal at Sarvodaya Square has also stalled.
सागर

पेट्रोल खत्म हुआ तो चोर ने चुरा ली दूसरी बाइक, गिरफ्तार

सागर

डिफाल्टरों के 30 करोड़ माफ करने की तैयारी में जुटा निगम, ईमानदार करदाता के 50 रुपए भी नहीं छोड़ेगा

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.