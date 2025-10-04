भावांतर योजना: मंडी के मॉडल रेट और एमएसपी के बीच के अंतर की मिलेगी राशि, किसान बता रहे छलावा

बीना. सरकार ने किसानों को लाभ देने के लिए सोयाबीन खरीदी के लिए भावांतर योजना शुरू की है और शुक्रवार से पंजीयन भी शुरू हो गए हैं, लेकिन यह योजना किसानों को रास नहीं आ रही है। इस योजना का विरोध करते हुए एमएसपी पर खरीदी करने की मांग की जा रही है, जिससे अतिवृष्टि से हुए नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो सके।

भावांतर योजनांतर्गत मंडी के मॉडल रेट और एमएसपी के बीच के अंतर की राशि किसानों को दी जाएगी। सोयाबीन की एमएसपी 5328 रुपए हैं और यदि मंडी में मॉडल रेट 4500 रुपए होगा, तो 828 रुपए किसानों के बैंक खाते में भावांतर योजना के डाले जाएंगे। वहीं, यदि सोयाबीन 4000 रुपए क्विंटल बिकता है और मॉडल रेट 4500 रुपए हैं, तो भी किसान को सिर्फ 828 रुपए ही मिलेंगे। साथ ही यदि मॉडल रेट 4600 रुपए है और सोयाबीन 4700 रुपए क्विंटल बिकता है, तो 628 रुपए भावांतर मिलेगा, इसमें फिर मॉडल रेट से अंतर नहीं निकाला जाएगा। अभी कृषि उपज मंडी में 2000 रुपए से 4285 रुपए क्विंटल तक सोयाबीन बिक रहा है। ऐसी स्थिति में किसानों को इस योजना से घाटा होगा और किसान एमएसपी पर खरीदी करने की मांग कर रहे हैं, जिससे हर किसान को लाभ मिल सके।