लेहदरा नाका पर क्रेन से होगा बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन, शहर में पांच स्थानों पर नगर निगम उपलब्ध कराएगा ट्रैक्टर-ट्रॉली

सागर. शहर के प्रमुख विसर्जन स्थलों पर जिला व पुलिस प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर लीं हैं। बड़ी नदी लेहदरा नाका, चितौरा, बन्नाद, राजघाट समेत अन्य स्थानों के विसर्जन स्थलों पर साफ-सफाई, घाटों पर रंगरोगन, रोशनी आदि की व्यवस्था की गई है। विसर्जन स्थलों पर प्रशासन ने गोताखोरों की विशेष रूप से तैनाती के निर्देश दिए हैं। सबसे ज्यादा गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन लेहदरा नाका पर किया जाता है, जहां पर बड़ी प्रतिमाओं के लिए क्रेन की सुविधा उपलब्ध रहेगी और क्रेन के माध्यम से ही बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा।