बाइक सवारों को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, दो की मौत, एक गंभीर

बीना. ग्राम बसाहरी के पास तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटर साइकिल सवार दो लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने कार जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घायलों को अस्पताल लेकर आए ग्रामीणों के अनुसार गुरुवार दोपहर खिमलासा की तरफ से एक तेज कार आ रही थी। इसी दौरान बसाहरी के पास महेरी गांव से आ रहे बाइक सवार फूलसिंह पुत्र मौजीलाल आदिवासी (55), माधव पुत्र भभूती आदिवासी (55) और गोवंदी पुत्र ग्यारसी विश्वकर्मा (70) को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद मोटर साइकिल कार के आगे फंस गई। ग्रामीणों ने घायल को सड़क से उठाकर एंबुलेंस से सिविल अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में डॉ. दीपक तिवारी, डॉ. सौम्या जैन ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद गोवंदी को मृत घोषित कर दिया था और माधव की कुछ देर बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। फूल सिंह को भी सिर और पैर में गंभीर चोटें आने पर प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।