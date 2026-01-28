बजट: बीना व मालखेड़ी स्टेशन पर नई ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग, लोगों ने कहा हजारों लोगों को मिलेगा

बीना. देश के बड़े जंक्शन में शामिल बीना रेलवे स्टेशन के लिए नई बारह ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर करीब चार दिन पहले सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई थी, लेकिन कोरोना काल के बाद अब तक इनपर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं, मालखेड़ी स्टेशन पर भी संपर्कक्रांति सहित अन्य ट्रेनों के स्टॉपेज की जरूरत है। लोगों ने कहा कि यदि बजट में इसे शामिल किया जाए, तो शिर्डी, हरिद्वार सहित देश के कई प्रमुख धार्मिक व औद्योगिक शहरों की यात्रा करने वाले यात्रियों को सहूलियत मिलती। लोगों ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस सहित कई प्रमुख ट्रेनों का स्टॉपेज बीना में नहीं है, जिससे यात्रियों को अन्य स्टेशनों तक जाने के लिए परेशानी झेलनी पड़ती है। लोगों ने आगामी बजट में इन ट्रेनों के बीना स्टेशन पर स्टॉपेज की मांग को शामिल करने के लिए कहा है।