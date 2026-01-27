कलेक्टर का बड़ा एक्शन, ‘ऑन द स्पॉट’ पटवारी निलंबित, प्रभारी तहसीलदार को नोटिस

शाहगढ़ निवासी आवेदक संदीप कुमार जैन ने शाहगढ़ दौरे के दौरान कलेक्टर संदीप जी आर को बताया कि उसकी कृषि भूमि (खसरा नंबर 146/1/2) पर अवैध कब्जे से जुड़ा एक प्रकरण था। 12 जुलाई 2024 को आवेदक के पक्ष में सीमांकन और कब्जा दिलाने का आदेश पारित किया गया था, जिसकी पुष्टि 22 जुलाई 2025 को अपील के निर्णय में भी हुई थी। इसके बावजूद मैदानी अमले द्वारा आवेदक को भूमि पर कब्जा नहीं दिलाया गया। इस शिकायत पर कलेक्टर ने तुरंत पटवारी मौन सिंह गौड़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। पटवारी पर आरोप है कि उन्होंने आदेश के बावजूद आवेदक को भूमि का कब्जा दिलाने में रुचि नहीं ली।