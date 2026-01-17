एमपी-राजस्थान के बीच बनेगा नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, नितिन गडकरी ने दी मंजूरी

केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विदिशा में मंच से संबोधित करते हुए ये भी बताया कि उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। जिसकी जानकारी जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड करा दी जाएगी। गडकरी ने ये भी बताया कि मध्य प्रदेश में अभी तक जो काम हो चुके हैं और जो चल रहे हैं वो 2 लाख करोड़ रुपये के हैं। गडकरी ने कार्यक्रम के दौरान 181 किलोमीटर लंबी 8 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, साथ ही 4400 करोड़ रुपये से अधिक की सड़क परियोजनाओं और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों की सौगात भी दी।