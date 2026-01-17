17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी-राजस्थान के बीच बनेगा नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, नितिन गडकरी ने दी मंजूरी

mp news: मध्यप्रदेश को बड़ी सौगात देते हुए केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया 16 हजार करोड़ के नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का ऐलान।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Jan 17, 2026

Kota Vidhisha Sagar new greenfield expressway

Kota Vidhisha Sagar new greenfield expressway (demo pic)

mp news: केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश-राजस्थान को बड़ी सौगात दी है। शनिवार को विदिशा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच एक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाने का ऐलान किया। यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मध्यप्रदेश के सागर से राजस्थान के कोटा तक बनाया जाएगा। कोटा-विदिशा-सागर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे इसका नाम होगा और इसकी लागत 16 हजार करोड़ रुपये होगी।

कोटा-विदिशा-सागर नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे

नितिन गडकरी ने कोटा-विदिशा-सागर नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी देते हुए बताया कि इस एक्सप्रेसवे का निर्माण 16 हजार करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा और इसके बनने के बाद कोटा से सागर तक का सफर बेहद आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनने से इन दोनों शहरों के बीच की दूरी 75 किमी तक कम हो जाएगी। नितिन गडकरी ने ये भी बताया कि इस नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बनने से भोपाल-कानपुर, लखनऊ-कानपुर, दिल्ली-मुंबई तक जाने का लाभ मध्यप्रदेश और राजस्थान के लोगों को मिलेगा।

एमपी के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के नए प्रोजेक्ट मंजूर

केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विदिशा में मंच से संबोधित करते हुए ये भी बताया कि उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। जिसकी जानकारी जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड करा दी जाएगी। गडकरी ने ये भी बताया कि मध्य प्रदेश में अभी तक जो काम हो चुके हैं और जो चल रहे हैं वो 2 लाख करोड़ रुपये के हैं। गडकरी ने कार्यक्रम के दौरान 181 किलोमीटर लंबी 8 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, साथ ही 4400 करोड़ रुपये से अधिक की सड़क परियोजनाओं और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों की सौगात भी दी।

गडकरी ने एमपी को दी ये सौगातें

  • नसरुल्लागंज से रेती-बुदनी के लिए फोरलेन रोड को मंजूरी। गडकरी ने कहा कि टू लेन रोड हम कर रहे हैं 1 हजार करोड़ का लेकिन अब मैं फिर से 1 हजार करोड़ रुपये मंजूर करके एनएचएआई को 4 लेन रोड बनाने का डीपीआर बनाने का काम देता हूं।
  • वन-टाइम इंप्रूवमेंट में 50 प्रोजेक्ट के लिए साढ़े 4 हजार करोड़ की मांग को नितिन गडकरी ने मंजूरी दी है।गोपालपुर-भेरूंदा रोड को लेकर गडकरी ने ऐलान किया कि राज्य सरकार लैंड कर दे मैं सीमेंट कंक्रीट का रोड बनवा दूंगा। इतना ही नहीं जहां पुराना एनएच था वहां वन-टाइम इंवेस्टमेंट कर व्हाइट टॉपिंग रोड बना दी जाएगी।
  • विदिशा में 4 हजार करोड़ रूपये से उत्तरी बायपास बनाने की घोषणा, गडकरी ने कहा कि विदिशा के दक्षिणी बायपास का अभी काम चल रहा है उसके उद्घाटन के लिए जरूर आऊंगा और तभी उत्तरी बायपास का भी भूमिपूजन कर दूंगा।
  • ग्वालियर-भोपाल-नागपुर ग्रीन एक्सप्रेसवे 40 हजार करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। जिसे जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। इसके बनने से कम से कम 8 घंटे का टाइम ग्वालियर से नागपुर तक के सफर में बचेगा।
  • दो नेशनल हाईवे के बीच कनेक्टिविटी बनाने के लिए सिंरोज-बीना रोड बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई 57 किमी. है और इसे बनाने में 1200 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
  • सिंहस्थ के लिए उज्जैन-झालावाड़ फोरलेन, 2500 करोड़ रुपये
  • बदनावर-टिमरनी रोड 1900 करोड़
  • झाबुआ के थांदला से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे से कनेक्टिविटी के लिए रोड बनाया जाएगा।

ये भी पढ़ें

नितिन गडकरी का ‘वेस्ट से बेस्ट’ का फॉर्मूला, ‘टॉयलेट के पानी से कमाता हूं 300 करोड़’
विदिशा
minister nitin gadkari

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Jan 2026 06:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी-राजस्थान के बीच बनेगा नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, नितिन गडकरी ने दी मंजूरी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कांग्रेस विधायक की बढ़ी मुश्किलें, जीतू पटवारी की नाराजगी के बाद पार्टी ने मांगा स्पष्टीकरण

Congress seeks explanation from MLA Phoolsingh Baraiya
भोपाल

भोपाल एयरपोर्ट से इंडिगो और एयर इंडिया की उड़ानें रद्द, एयरस्पेस प्रतिबंध से यात्रियों की बढ़ी दिक्कतें

indigo
भोपाल

लोगों को पानी चाहिए था मिला जहर, राहुल गांधी ने स्मार्ट सिटी-अर्बन मॉडल पर सरकारों को घेरा

Rahul Gandhi Attack on BJP on Indore contaminated Water Case
भोपाल

कांग्रेस नेता-दो बेटियों के पिता ने कहा- ‘खूबसूरत लड़कियों का रेप हो सकता है’, देशभर में सियासी भूचाल

Phool Singh Baraiya Controversial Statement on Rape Cases
भोपाल

फिर चर्चा में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, CM मोहन यादव ने किया दौरा

Union Carbide Bhopal
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.