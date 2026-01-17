एमपी-राजस्थान के बीच बनेगा नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, नितिन गडकरी ने दी मंजूरी

Kota Vidhisha Sagar new greenfield expressway (demo pic)
mp news: केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश-राजस्थान को बड़ी सौगात दी है। शनिवार को विदिशा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच एक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाने का ऐलान किया। यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मध्यप्रदेश के सागर से राजस्थान के कोटा तक बनाया जाएगा। कोटा-विदिशा-सागर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे इसका नाम होगा और इसकी लागत 16 हजार करोड़ रुपये होगी।
नितिन गडकरी ने कोटा-विदिशा-सागर नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी देते हुए बताया कि इस एक्सप्रेसवे का निर्माण 16 हजार करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा और इसके बनने के बाद कोटा से सागर तक का सफर बेहद आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनने से इन दोनों शहरों के बीच की दूरी 75 किमी तक कम हो जाएगी। नितिन गडकरी ने ये भी बताया कि इस नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बनने से भोपाल-कानपुर, लखनऊ-कानपुर, दिल्ली-मुंबई तक जाने का लाभ मध्यप्रदेश और राजस्थान के लोगों को मिलेगा।
केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विदिशा में मंच से संबोधित करते हुए ये भी बताया कि उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। जिसकी जानकारी जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड करा दी जाएगी। गडकरी ने ये भी बताया कि मध्य प्रदेश में अभी तक जो काम हो चुके हैं और जो चल रहे हैं वो 2 लाख करोड़ रुपये के हैं। गडकरी ने कार्यक्रम के दौरान 181 किलोमीटर लंबी 8 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, साथ ही 4400 करोड़ रुपये से अधिक की सड़क परियोजनाओं और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों की सौगात भी दी।
