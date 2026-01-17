नितिन गडकरी का ‘वेस्ट से बेस्ट’ का फॉर्मूला, ‘टॉयलेट के पानी से कमाता हूं 300 करोड़’

nitin gadkari waste to best formula
mp news: केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शनिवार को मध्यप्रदेश के विदिशा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। गडकरी ने कार्यक्रम के दौरान 181 किलोमीटर लंबी 8 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, साथ ही 4400 करोड़ रुपये से अधिक की सड़क परियोजनाओं और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों की सौगात भी दी। इस दौरान गडकरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपने वेस्ट से बेस्ट के फॉर्मूले का जिक्र करते हुए बताया कि वो नागपुर में टॉयलेट के पानी से 300 करोड़ रुपये कमा रहे हैं और अब कचरा भी बेचने लगे हैं।
विदिशा में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। उन्होंने कहा कि मैं अपने शहर नागपुर में टॉयलेट का पानी बेचकर 300 करोड़ कमाता हूं और अब कचरा बेचने लगा हैं। गडकरी ने आगे कहा कि हम संघ के स्वयंसेवक हैं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, मैं छात्र नेता था मुझे पता भी नहीं था, मेरे पास कोई बायडाटा नहीं था, न दिल्ली पता था न मुंबई पता था। गांव में काम करता था, लाउड स्पीकर पर बोलने का काम करता था। लेकिन जो नेता मिले मार्गदर्शक मिले उन्होंने रास्ता दिखाया, सिखाया। इसलिए मैं कहता हूं नेता सही मिलता है तो वेस्ट भी बेस्ट हो सकता है।
विदिशा
