विदिशा

नितिन गडकरी का ‘वेस्ट से बेस्ट’ का फॉर्मूला, ‘टॉयलेट के पानी से कमाता हूं 300 करोड़’

mp news: नितिन गडकरी ने कहा टॉयलेट के पानी से करोड़ों कमाने के बाद अब मैं कचरा भी बेच रहा हूं।

2 min read
Google source verification

विदिशा

image

Shailendra Sharma

Jan 17, 2026

minister nitin gadkari

nitin gadkari waste to best formula

mp news: केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शनिवार को मध्यप्रदेश के विदिशा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। गडकरी ने कार्यक्रम के दौरान 181 किलोमीटर लंबी 8 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, साथ ही 4400 करोड़ रुपये से अधिक की सड़क परियोजनाओं और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों की सौगात भी दी। इस दौरान गडकरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपने वेस्ट से बेस्ट के फॉर्मूले का जिक्र करते हुए बताया कि वो नागपुर में टॉयलेट के पानी से 300 करोड़ रुपये कमा रहे हैं और अब कचरा भी बेचने लगे हैं।

गडकरी का 'वेस्ट से बेस्ट का फॉर्मूला'

विदिशा में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। उन्होंने कहा कि मैं अपने शहर नागपुर में टॉयलेट का पानी बेचकर 300 करोड़ कमाता हूं और अब कचरा बेचने लगा हैं। गडकरी ने आगे कहा कि हम संघ के स्वयंसेवक हैं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, मैं छात्र नेता था मुझे पता भी नहीं था, मेरे पास कोई बायडाटा नहीं था, न दिल्ली पता था न मुंबई पता था। गांव में काम करता था, लाउड स्पीकर पर बोलने का काम करता था। लेकिन जो नेता मिले मार्गदर्शक मिले उन्होंने रास्ता दिखाया, सिखाया। इसलिए मैं कहता हूं नेता सही मिलता है तो वेस्ट भी बेस्ट हो सकता है।

गडकरी ने एमपी को दी ये सौगातें

  • कोटा-विदिशा-सागर नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 16 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस हाईवे से कोटा से सागर के बीच की 75 किलोमीटर दूरी कम होगी। इस हाईवे से भोपाल-कानपुर, लखनऊ-कानपुर, दिल्ली-मुंबई तक जाने का लाभ मिलेगा।
  • नसरुल्लागंज से रेती-बुदनी के लिए फोरलेन रोड को मंजूरी। गडकरी ने कहा कि टू लेन रोड हम कर रहे हैं 1 हजार करोड़ का लेकिन अब मैं फिर से 1 हजार करोड़ रुपये मंजूर करके एनएचएआई को 4 लेन रोड बनाने का डीपीआर बनाने का काम देता हूं।
  • वन-टाइम इंप्रूवमेंट में 50 प्रोजेक्ट के लिए साढ़े 4 हजार करोड़ की मांग को नितिन गडकरी ने मंजूरी दी है।गोपालपुर-भेरूंदा रोड को लेकर गडकरी ने ऐलान किया कि राज्य सरकार लैंड कर दे मैं सीमेंट कंक्रीट का रोड बनवा दूंगा। इतना ही नहीं जहां पुराना एनएच था वहां वन-टाइम इंवेस्टमेंट कर व्हाइट टॉपिंग रोड बना दी जाएगी।
  • विदिशा में 4 हजार करोड़ रूपये से उत्तरी बायपास बनाने की घोषणा, गडकरी ने कहा कि विदिशा के दक्षिणी बायपास का अभी काम चल रहा है उसके उद्घाटन के लिए जरूर आऊंगा और तभी उत्तरी बायपास का भी भूमिपूजन कर दूंगा।
  • ग्वालियर-भोपाल-नागपुर ग्रीन एक्सप्रेसवे 40 हजार करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। जिसे जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। इसके बनने से कम से कम 8 घंटे का टाइम ग्वालियर से नागपुर तक के सफर में बचेगा।
  • दो नेशनल हाईवे के बीच कनेक्टिविटी बनाने के लिए सिंरोज-बीना रोड बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई 57 किमी. है और इसे बनाने में 1200 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
  • सिंहस्थ के लिए उज्जैन-झालावाड़ फोरलेन, 2500 करोड़ रुपये
  • बदनावर-टिमरनी रोड 1900 करोड़
  • झाबुआ के थांदला से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे से कनेक्टिविटी के लिए रोड बनाया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Jan 2026 06:42 pm

Published on:

17 Jan 2026 06:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Vidisha / नितिन गडकरी का ‘वेस्ट से बेस्ट’ का फॉर्मूला, ‘टॉयलेट के पानी से कमाता हूं 300 करोड़’

