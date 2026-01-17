नितिन गडकरी का ‘वेस्ट से बेस्ट’ का फॉर्मूला, ‘टॉयलेट के पानी से कमाता हूं 300 करोड़’

विदिशा में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। उन्होंने कहा कि मैं अपने शहर नागपुर में टॉयलेट का पानी बेचकर 300 करोड़ कमाता हूं और अब कचरा बेचने लगा हैं। गडकरी ने आगे कहा कि हम संघ के स्वयंसेवक हैं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, मैं छात्र नेता था मुझे पता भी नहीं था, मेरे पास कोई बायडाटा नहीं था, न दिल्ली पता था न मुंबई पता था। गांव में काम करता था, लाउड स्पीकर पर बोलने का काम करता था। लेकिन जो नेता मिले मार्गदर्शक मिले उन्होंने रास्ता दिखाया, सिखाया। इसलिए मैं कहता हूं नेता सही मिलता है तो वेस्ट भी बेस्ट हो सकता है।