सीसीटीवी में कैद हुए बाइक चोर, पुलिस ने दबोचा

सानौधा थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से चोरी की गई बाइक बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि सन्नू जॉन नाम के आवेदक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 8 अगस्त की रात करीब 12.30 बजे वह बाइक क्रमांक एमपी 34 एमसी 9236 घर के सामने पार्क की थी। सुबह उठकर देखा तो बाइक गायब थी। शिकायत के बाद पुलिस ने मुखबिर तंत्र सक्रिय किए और वारदात स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इस दौरान शाहपुर निवासी संदिग्ध जय सिंह बंसल और गोविंद धानक को अभिरक्षा में लेकर पुलिस ने पूछताछ की। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बाइक चोरी करना स्वीकार किया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की गई बाइक बरामद की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।