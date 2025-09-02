जीवनदायी सिद्ध हो रही ब्लड हेल्पलाइन सेवा, एक सप्ताह में 42 जरुरतमंदों को निशुल्क रक्त मिला

सागर. मध्यप्रदेश के पूर्व गृहमंत्री सह खुरई विधायक भूपेन्द्र सिंह द्वारा अपने कार्यालय में शुरू किया गया रक्त सेवा हेल्पलाइन सेंटर बीमारों और जरुरतमंदों के लिए जीवनदायिनी सिद्ध हो रहा है। इस सेवा का उपयोग करते हुए 25 से 31 अगस्त के बीच एक सप्ताह में 42 गरीब जरूरतमंद मरीजों को नि:शुल्क रक्त उपलब्ध हुआ है। भूपेंद्र भैया की ब्लड हेल्प हेल्पलाइन के नाम से चर्चित हो रही यह नि:शुल्क सेवा लगभग तीन माह पूर्व 2 जून 2025 को शुरू हुई थी। इस जनोपयोगी प्रकल्प रक्त हेल्पलाइन सेवा के माध्यम से अब तक 168 गरीब जरूरतमंदों मरीजों को रक्त मिला है। इससे मरीजों की जान और पैसा दोनों बचाए जा सके हैं। बीते एक सप्ताह में जिन 42 जरूरतमंदों को इस सेवा से रक्त उपलब्ध हुआ, उनमें सागर जिले के अलावा रायसेन की बेगमगंज तहसील के विभिन्न ग्रामों से सागर इलाज कराने आए तीन मरीज भी शामिल हैं। आंकड़े देखने से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से आए मरीजों के परिजनों ने पूर्व गृहमंत्री सिंह के सागर कार्यालय की नि:शुल्क रक्त हेल्पलाइन सेवा का उपयोग करके अपने पेशेंट को रक्त चढ़वाया।