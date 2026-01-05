MP में 100 करोड़ की लागत से बनेगा ‘स्किल डेवलपमेंट सेंटर’, जल्द शुरू होगा काम

MP News: बीपीसीएल बीना रिफाइनरी (BPCL Bina Refinery) द्वारा क्षेत्र के युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए कौशल विकास केन्द्र खोला जा रहा है। इसके लिए स्वीकृति भी मिल चुकी है, जिसमें जल्द काम शुरू हो जाएगा और केन्द्र की शुरुआत होने पर क्षेत्र सहित आसपास के जिले के युवाओं को दूसरे शहरों में प्रशिक्षण लेने नहीं जाना पड़ेगा। यह मांग लोगों की लंबे समय से चली आ रही थी।