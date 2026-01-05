5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

MP में 100 करोड़ की लागत से बनेगा ‘स्किल डेवलपमेंट सेंटर’, जल्द शुरू होगा काम

Skill Development Center: मध्य प्रदेश के युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए 100 करोड़ की लागत से बीपीसीएल कौशल विकास केन्द्र का निर्माण कराएगा। इसका निर्माण कार्य जल्द शुरू होने वाला है।

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

Akash Dewani

Jan 05, 2026

BPCL to construct Skill Development Center in Bina mp news

Skill Development Center in Bina (Photo- DD India)

MP News: बीपीसीएल बीना रिफाइनरी (BPCL Bina Refinery) द्वारा क्षेत्र के युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए कौशल विकास केन्द्र खोला जा रहा है। इसके लिए स्वीकृति भी मिल चुकी है, जिसमें जल्द काम शुरू हो जाएगा और केन्द्र की शुरुआत होने पर क्षेत्र सहित आसपास के जिले के युवाओं को दूसरे शहरों में प्रशिक्षण लेने नहीं जाना पड़ेगा। यह मांग लोगों की लंबे समय से चली आ रही थी।

100 करोड़ में बनेगा केंद्र

जानकारी के अनुसार कौशल विकास केन्द्र (Skill Development Center) करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, जिसमें आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस केन्द्र से प्रत्येक वर्ष करीब 1000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण मिलेगा और 500 विद्यार्थियों को रुकने के लिए हॉस्टल की व्यवस्था रहेगी। इस प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृति मिल गई है और टेंडर प्रक्रिया चल रही है।

दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा प्रशिक्षण लेने

अभी शहर में बड़े तकनीकी इंस्टीट्यूट न होने से युवाओं को भोपाल, उज्जैन, इंदौर आदि शहरों में जाकर प्रशिक्षण लेना पड़ता है, जिसमें रुपए खर्च करने पड़ते हैं। साथ ही कई युवा दूसरे शहरों में जा भी नहीं पाते हैं।

इन कोर्सों में मिलेगा प्रशिक्षण

कौशल विकास केन्द्र में आधुनिक कोर्स जैसे रोबोटिक्स, सीएमसी मशीन ट्रेनिंग, हैबी ड्यूटी इंडस्ट्रीयल वेलंडिग इलेक्ट्रीशियन, पेट्रोकेमिकल, सेफ्टी सुपरवाइजर, ऑपरेटर सहित अन्य तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण को लेकर युवाओ को रिफाइनरी सहित अन्य उद्योगों में रोजगार मिलेगा। साथ ही स्वयं का रोजगार भी स्थापित कर सकेंगे।

मिल गई है स्वीकृति

कौशल विकास केन्द्र के निर्माण की स्वीकृति बोर्ड से मिल गई है। इस प्रोजेक्ट पर सौ करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे और प्रत्येक वर्ष करीब 1000 युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। यह केन्द्र बीना क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धी होगी।- केपी मिश्रा, चीफ मैनेजर, एचआर, बीपीसीएल बीना रिफाइनरी

ये भी पढ़ें

‘ST’ वर्ग में शामिल हो सकती है ये जाति, CM मोहन यादव ने दिए संकेत
भोपाल
cm mohan yadav hints Meena community ST status in mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Jan 2026 10:51 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / MP में 100 करोड़ की लागत से बनेगा ‘स्किल डेवलपमेंट सेंटर’, जल्द शुरू होगा काम

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देने 100 करोड़ की लागत से बीपीसीएल बनाएगा कौशल विकास केन्द्र, जल्द होगा काम शुरू

BPCL to set up skill development centre at a cost of Rs 100 crore to provide technical training to youth, work to commence soon
सागर

67 कॉलोनाइजरों पर एफआइआर दर्ज कराने की तैयारी, नोटिस जारी कर दिया पंद्रह दिन का समय, मांगे दस्तावेज

Preparations underway to file FIRs against 67 colonisers; notice issued for 15 days, documents sought
सागर

अगले 3 दिन छाएगा सुबह से कोहरा, सर्द हवाओं से बढ़ेगी ठिठुरन, 24 घंटे में 2 डिग्री गिरा तापमान

सागर

अवैध देशी कट्टा, 2 कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार

सागर

जंगल में मिली लाश, परिजन बोले- हत्या कर पेड़ पर लटकाया, स्टेट हाइवे पर कर दिया चक्काजाम

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.