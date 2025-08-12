ब्रह्माकुमारी की बहनों ने पुलिस अधिकारियों को बांधा रक्षा सूत्र

भाई-बहन के अटूट प्रेम-स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व जिले में अब भी उत्साह से मनाया जा रहा है। प्रजापति ब्रह्माकुमारी की बहनों ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधिकारियों को रक्षा सूत्र बांधा। एसपी ऑफिस में एएसपी डॉ. संजीव उईके, एएसपी लोकेश कुमार सिन्हा, डीएसपी ललित कश्यप, निरीक्षक जसवंत राजपूत, रक्षित निरीक्षक नीतेश वायकर को छाया दीदी, नीलम दीदी, लक्ष्मी दीदी ने राखी बांधी। इधर राहतगढ़ में राहतगढ़ थाना प्रभारी मुकेश सिंह ठाकुर व अन्य स्टाफ को आरती बहन ने रक्षा सूत्र बांधा। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं व युवतियों को हर समय सुरक्षा का भरोसा दिलाया।