पौधारोपण के दौरान रोपे गए पौधों की नियमित देखभाल करें

जीरो वेस्ट थीम पर अमृत हरित महा अभियान पर्यावरण संरक्षण कार्यशाला हुई
सागर. अमृत हरित महा अभियान के तहत जीरो वेस्ट थीम पर संभाग स्तरीय शहरी पर्यावरण संरक्षण कार्यशाला हुई। कार्यशाला शुक्रवार को पद्माकर सभागार में आयोजित हुई। जिसका उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण को सुदृढ़ करना, वृक्षारोपण को जनआंदोलन का रूप देना व हरित विकास की दिशा में नगरीय निकायों की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाना है।
कार्यक्रम में नगरीय निकायों में किए जाने वाले पौधारोपण और वृक्षारोपण की विस्तृत जानकारी दी गई। जिसमें बताया गया कि हर नगरीय निकाय को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पौधारोपण करना होगा, साथ ही रोपे गए पौधों के संरक्षण संवर्धन की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करनी होगी।
निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने कहा कि अमृत हरित महा अभियान केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, हरित और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करने का संकल्प है। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण, तापमान वृद्धि व जल संकट से निपटने के लिए वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान अमृत हरित महाअभियान का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया।
कार्यशाला के अंत में सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों से अपील की गई कि वे जनसहभागिता के माध्यम से अभियान के रूप में संचालित करें और रोपे गए पौधों की नियमित देखरेख सुनिश्चित करें। संभाग की नगरीय निकायों द्वारा लक्ष्य अनुसार पौधारोपण का उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यशाला में नगरीय विकास व आवास विभाग भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन विकास विभाग और सागर संभाग की सभी नगर पालिका व नगर परिषदों के अधिकारी मौजूद रहे।
