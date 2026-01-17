पौधारोपण के दौरान रोपे गए पौधों की नियमित देखभाल करें

कार्यशाला के अंत में सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों से अपील की गई कि वे जनसहभागिता के माध्यम से अभियान के रूप में संचालित करें और रोपे गए पौधों की नियमित देखरेख सुनिश्चित करें। संभाग की नगरीय निकायों द्वारा लक्ष्य अनुसार पौधारोपण का उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यशाला में नगरीय विकास व आवास विभाग भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन विकास विभाग और सागर संभाग की सभी नगर पालिका व नगर परिषदों के अधिकारी मौजूद रहे।