बर्फीली हवा और कोहरे के आगोश में बुंदेलखंड, नौगांव सबसे सर्द

नए साल के पहले सप्ताह में ही बुंदेलखंड शीतलहर और कोहरा की चपेट में है। सोमवार को मप्र में छतरपुर का नौगांव सबसे ठंडा रहा। यहां रात का पारा 1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। बीना में ओस जम गई। सागर में इस सीजन के सबसे ठंडे रात और दिन रहे। रात का पारा पहली बार लुढ़ककर 7.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।

सोमवार सुबह 9 बजे तक सागर घने कोहरे की चपेट में रहा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम रही, जिससे वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में रात का पारा 2.5 डिग्री तक गिरा है। शहर का न्यूनतम तापमान 7.5 सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं अधिकतम तापमान भी सामान्य से 2 डिग्री कम 21.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।