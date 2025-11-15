ठिठुर रहा बुंदेलखंड, देहरादून-शिमला से भी ज्यादा ठंडा नौगांव, पारा 8 डिग्री पर पहुंचा

नौगांव में कड़ाके की ठंड शुरु हो गई है और रात का पारा 8 डिग्री पहुंच गया है। वहीं खजुराहो का न्यूनतम पारा 12 डिग्री से घटकर 11.2 हुआ, नौगांव में अधिकतम तापमान 29 डिग्री से घटकर 27.8 दर्ज किया गया। इस बार जिले में अधिक ठंड होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम केंद्र खजुराहो के प्रभारी आरएस परिहार ने बताया कि आज से कोहरा छाने की उम्मीद है जो 20 नवंबर तक पूरी तरह से जिले में छाने लगेगा। बादलों के साफ होते ही ठंड अधिक होने की बात भी प्रभारी ने कही। उन्होंने बताया की मौसम का सर्कुलेशन जल्द ही बदलने वाला है और हवाओं की दिशा बदलते ही बादल छट जाएंगे जिससे दिन में तापमान कम होगा।