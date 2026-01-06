6 जनवरी 2026,

मंगलवार

सागर

संतसुधा कॉलोनी में सरकारी टीचर के घर चाेरी, सोने चांदी के आभूषण गायब

मोतीनगर थाना क्षेत्र संतसुधा कॉलोनी निवासी शासकीय शिक्षक आशीष पुत्र प्रकाश चंद जैन 42 वर्ष के घर चोरी हो गई। चोरों ने मकान का ताला तोड़कर वारदात की। घटना के दौरान आशीष सुबह करीब आठ बजे अपने परिवार के साथ मकान में ताला लगाकर सोनगिर गए हुए थे। इसी मौके का फायदा उठा कर चोरों ने घर को निशाना बना लिया।

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

Rizwan ansari

Jan 06, 2026

फोटो सोर्स: एआई

मोतीनगर थाना क्षेत्र संतसुधा कॉलोनी निवासी शासकीय शिक्षक आशीष पुत्र प्रकाश चंद जैन 42 वर्ष के घर चोरी हो गई। चोरों ने मकान का ताला तोड़कर वारदात की। घटना के दौरान आशीष सुबह करीब आठ बजे अपने परिवार के साथ मकान में ताला लगाकर सोनगिर गए हुए थे। इसी मौके का फायदा उठा कर चोरों ने घर को निशाना बना लिया।
चोरी की जानकारी अगले दिन आशीष के पड़ोसी सुनील जैन ने फोन पर दी। उन्होंने बताया कि मकान के मेनगेट का ताला टूटा हुआ है। आशीष के कहने पर पड़ोसी ने उसके घर के अंदर जाकर वीडियो काॅल पर घर की हालत दिखाई। घर के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। आशीष सोनागिर से वापस आया, जहां मकान के अंदर के कमरे में जेवरों से भरा बॉक्स खाली पड़ा था। इसमें से सोने की चार नग चूड़ियां, सोने की दो अंगूठियां, एक सोने की बिंदिया, एक जोड़ी पायल, पांच जोड़ी चांदी की बिछिया चोर ले गए थे। घटना की शिकायत मोतीनगर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

