लापरवाह पति पर मामला दर्ज, जिन सरकारी कर्मचारियों ने लापरवाही बरती उन्हें अभयदान

सागर. देवरी क्षेत्र के रामघाट रपटा पुल पर नागपंचमी के दिन हुए हादसे में पुलिस ने एक माह बाद लापरवाह पति पर मामला दर्ज किया है। लेकिन पुलिस व प्रशासन ने उन सरकारी कर्मचारियों को अभयदान दे दिया है, जिनकी जिम्मेदारी पुल पर यातायात रोकने की थी। गांव के सरपंच-सचिव से लेकर क्षेत्र के पटवारी और संबंधित थाना के प्रभारी पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जबकि बारिश के पहले ही कलेक्टर ने निर्देश दिए थे कि उक्त कर्मचारी अपने-अपने क्षेत्र में पुल, पुलियों पर नजर रखें। बाढ़ या बारिश का पानी पुलियों के ऊपर होने पर यातायात को रोकें। सडक़ के दोनों तरफ पुलिस बेरीकेडिंग करे और पटवारी व अन्य कर्मचारी मार्ग बंद कराएं।