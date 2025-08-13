पति, देवर और ससुर पर मारपीट का मामला दर्ज, राजीनामा नहीं किया तो महिला को पीटा

रहली न्यायालय में चल रहे प्रकरण की सुनवाई में आई महिला के साथ ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। रहली निवासी महिला ने शिकायत में बताया कि उसकी शादी वर्ष 2000 में ललितपुर निवासी संतोष सिंह से हुई थी। दोनों की चार बेटियां भी हैं। करीब चार साल पहले पति संतोष ने दूसरी शादी कर ली थी। जिसके बाद से ही वह मायके में आकर रहने लगी। मैंने पति संतोष के खिलाफ रहली न्यायालय में परिवाद भी लगा दिया, जिसकी पेशी के लिए सोमवार को संतोष, उसके पिता बल्देव और छोटा भाई प्रेमसिंह तोमर रहली आए हुए थे। पेशी के बाद पति संतोष ने अकेले में बातचीत करने को कहा। दोपहर करीब 2.30 बजे जामघाट के आगे हनुमान मंदिर के पास रोड किनारे पति संतोष सिंह ने उससे न्यायालय में चल रहे केस को वापस लेने के लिए कहा। जब मैंने राजीनामा करने से मना किया तो पति ने गालियां दी। इसी बीच देवर प्रेम सिंह तोमर और ससुर बल्देव सिंह तोमर भी उसके पास आ गए और गालियां देने लगे। तीनों ने मिलकर मेरे साथ मारपीट की। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।