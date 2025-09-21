चना, मसूर और हरे मटर का रकबा बढ़ने की संभावना, इसलिए डीएपी खाद की जरूरत ज्यादा

बीना. इस वर्ष रबी सीजन में मटर, चना, मसूर का रकबा बढऩे की संभावना है और इसकी बोवनी के लिए किसानों को डीएपी खाद की जरूरत होगी। अभी कम मात्रा में आ रहे खाद से किसानों की चिंता बढ़ रही है।

कृषि विभाग के अनुसार इस वर्ष मसूर कर रकबा करीब 18 हजार हैक्टेयर, हरा मटर 5 हजार हैक्टेयर और 10 हजार हैक्टेयर चना का रकबा होने की संभावना है। इन फसलों का रकबा पिछले वर्ष कम था और इस वर्ष बढऩे से डीएपी खाद की मांग भी बढ़ रही है। इसके लिए 3500 टन डीएपी की मांग भेजी गई है, लेकिन अभी तक सिर्फ 150 टन खाद ही आया है। जबकि जिन किसानों के पास सिंचाई के साधन नहीं है, वह अगले माह बोवनी करना शुरू कर देंगे।