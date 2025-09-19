कम उम्र में बच्चों के बाल हो रहे हैं सफेद… ये है बड़ी वजह, ऐसे करें बचाव

White Hair Problem In Kids: आजकल छोटी सी उम्र में बच्चों के बाल सफेद होने की समस्या देखने को मिल रही है। 10 से 16 वर्ष की उम्र के बच्चे भी इस समस्या से ग्रसित हो रहे हैं। एक्सपर्ट की माने तो बच्चों में पोषण की कमी, हरी सब्जियां और हेल्दी डाइट न लेना, जंक फूड खाने की आदत के कारण यह केस ज्यादा बढ़ रहे हैं। शरीर में विटामिन बी-12, आयरन, कॉपर की कमी बढऩे, पढ़ाई का स्ट्रेस जैसे अहम कारण हैं। इन दिनों बाल सफेद होने पर बड़े ही नहीं बच्चे भी तनाव में हैं। डॉक्टर की मानें तो हर माह ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं।