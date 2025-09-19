कम उम्र में बच्चों के बाल हो रहे हैं सफेद… ये है बड़ी वजह, ऐसे करें बचाव

White Hair Problem In Kids: आजकल छोटी सी उम्र में बच्चों के बाल सफेद होने की समस्या देखने को मिल रही है। 10 से 16 वर्ष की उम्र के बच्चे भी इस समस्या से ग्रसित हो रहे हैं। एक्सपर्ट की माने तो बच्चों में पोषण की कमी, हरी सब्जियां और हेल्दी डाइट न लेना, जंक फूड खाने की आदत के कारण यह केस ज्यादा बढ़ रहे हैं। शरीर में विटामिन बी-12, आयरन, कॉपर की कमी बढऩे, पढ़ाई का स्ट्रेस जैसे अहम कारण हैं। इन दिनों बाल सफेद होने पर बड़े ही नहीं बच्चे भी तनाव में हैं। डॉक्टर की मानें तो हर माह ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं।
सागर जिले के मकरोनिया के दीनदयाल नगर में 13 वर्ष की बेटी के बाल सफेद हो गए। स्कूल में सभी परेशान करने लगे तो माता-पिता ने डॉक्टर के लिए दिखाया। जांच के दौरान पता चला कि उसके शरीर में जरूरी पोषक तत्व जैसे आयरन और विटामिन की कमी थी जिसके चलते उसे बाल सफेद होने की समस्या हो रही थी उसकी डाइट में बदलाव कर उसका इलाज किया गया।
बड़ा बाजार निवासी 13 साल की बच्ची में हार्मोनल बदलाव होने के बाद सफेद बाल(White Hair Problem In Kids) होने की समस्या की शुरुआत हुई। कुछ ही समय में सफेद बालों की संया बढ़ने पर पेरेंट्स ने जांच करवाई जिस पर आनुवांशिक कारण के साथ ही पोषक तत्वों की कमी भी प्रमुख कारण के तौर पर सामने आई। उसका इलाज कर समस्या को वहीं पर ही रोका गया।
बदलती लाइफ स्टाइल बाल सफेद होने की बड़ी वजह बन गया है। डाइट प्रोटीन फूड को शामिल नहीं किया जा रहा है, बल्कि बच्चे फास्ट फूड खा रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। अधिकतर समय बच्चे मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, यही वजह है कि बच्चों में बाल सफेद होने की समस्या बढ़ रही है।- डॉ. आशीष जैन, शिशु रोग विशेषज्ञ
बाल सफेद होने की समस्या(White Hair Problem In Kids) के अधिकांश मामलों में अनुवांशिक कारण होते हैं। बाल सफेद होने के साथ जल्दी झड़ने भी लगे हैं। इसके पीछे दूसरी वजह कैल्शियम, आयरन और प्रोटिन की कमी है। इसके लिए डाइट में हेल्दी खाने को शामिल करना जरूरी है।- डॉ. शैलेंद्र सिंह, स्किन रोग विशेषज्ञ
●पोषक तत्वों से भरपूर आहार शामिल करें।
●तनाव को कम करें, योग और व्यायाम करें।
●बिना सलाह के बायोटिन जैसी दवाएं न लें।
●बालों की ठीक से देखभाल सुनिश्चित करें।