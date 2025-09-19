Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सागर

कम उम्र में बच्चों के बाल हो रहे हैं सफेद… ये है बड़ी वजह, ऐसे करें बचाव

White Hair Problem In Kids: आजकल छोटी सी उम्र में बच्चों के बाल सफेद होने की समस्या देखने को मिल रही है। 10 से 16 वर्ष की उम्र के बच्चे भी इस समस्या से ग्रसित हो रहे हैं। एक्सपर्ट से जाने इसकी वजह और उपाय...

सागर

Avantika Pandey

Sep 19, 2025

children hair turn white
children hair turn white (फोटो सोर्स : एआई जेनरेटेड)

White Hair Problem In Kids: आजकल छोटी सी उम्र में बच्चों के बाल सफेद होने की समस्या देखने को मिल रही है। 10 से 16 वर्ष की उम्र के बच्चे भी इस समस्या से ग्रसित हो रहे हैं। एक्सपर्ट की माने तो बच्चों में पोषण की कमी, हरी सब्जियां और हेल्दी डाइट न लेना, जंक फूड खाने की आदत के कारण यह केस ज्यादा बढ़ रहे हैं। शरीर में विटामिन बी-12, आयरन, कॉपर की कमी बढऩे, पढ़ाई का स्ट्रेस जैसे अहम कारण हैं। इन दिनों बाल सफेद होने पर बड़े ही नहीं बच्चे भी तनाव में हैं। डॉक्टर की मानें तो हर माह ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं।

केस-1

सागर जिले के मकरोनिया के दीनदयाल नगर में 13 वर्ष की बेटी के बाल सफेद हो गए। स्कूल में सभी परेशान करने लगे तो माता-पिता ने डॉक्टर के लिए दिखाया। जांच के दौरान पता चला कि उसके शरीर में जरूरी पोषक तत्व जैसे आयरन और विटामिन की कमी थी जिसके चलते उसे बाल सफेद होने की समस्या हो रही थी उसकी डाइट में बदलाव कर उसका इलाज किया गया।

ये भी पढ़ें

अगले चार दिन ‘भारी से अतिभारी बारिश’ नहीं, यहां बरसेगा पानी
भोपाल
MP Weather Heavy Rain Alert

केस-2

बड़ा बाजार निवासी 13 साल की बच्ची में हार्मोनल बदलाव होने के बाद सफेद बाल(White Hair Problem In Kids) होने की समस्या की शुरुआत हुई। कुछ ही समय में सफेद बालों की संया बढ़ने पर पेरेंट्स ने जांच करवाई जिस पर आनुवांशिक कारण के साथ ही पोषक तत्वों की कमी भी प्रमुख कारण के तौर पर सामने आई। उसका इलाज कर समस्या को वहीं पर ही रोका गया।

बदलती लाइफ स्टाइल बनी वजह

बदलती लाइफ स्टाइल बाल सफेद होने की बड़ी वजह बन गया है। डाइट प्रोटीन फूड को शामिल नहीं किया जा रहा है, बल्कि बच्चे फास्ट फूड खा रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। अधिकतर समय बच्चे मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, यही वजह है कि बच्चों में बाल सफेद होने की समस्या बढ़ रही है।- डॉ. आशीष जैन, शिशु रोग विशेषज्ञ

अनुवांशिक कारण भी होते हैं

बाल सफेद होने की समस्या(White Hair Problem In Kids) के अधिकांश मामलों में अनुवांशिक कारण होते हैं। बाल सफेद होने के साथ जल्दी झड़ने भी लगे हैं। इसके पीछे दूसरी वजह कैल्शियम, आयरन और प्रोटिन की कमी है। इसके लिए डाइट में हेल्दी खाने को शामिल करना जरूरी है।- डॉ. शैलेंद्र सिंह, स्किन रोग विशेषज्ञ

उपाय और बचाव के तरीके

●पोषक तत्वों से भरपूर आहार शामिल करें।

●तनाव को कम करें, योग और व्यायाम करें।

●बिना सलाह के बायोटिन जैसी दवाएं न लें।

●बालों की ठीक से देखभाल सुनिश्चित करें।

ये भी पढ़ें

पन्ना में महिला मजदूर को एक सप्ताह में मिले 8 हीरे, चमकी किस्मत
पन्ना
Panna diamond

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Sept 2025 02:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / कम उम्र में बच्चों के बाल हो रहे हैं सफेद… ये है बड़ी वजह, ऐसे करें बचाव

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.