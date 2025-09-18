Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पन्ना

पन्ना में महिला मजदूर को एक सप्ताह में मिले 8 हीरे, चमकी किस्मत

Panna Daimond: डायमंड सिटी की धरती से कब किसकी किस्मत चमक जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बड़गड़ी गांव की निवासी रचना गोलदार की किस्मत ऐसे ही चमकी है। रचना गोलदार को हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर लगाई गई खदान क्षेत्र हजारा मुद्दा में एक हफ्ते के अंदर 8 हीरे मिले हैं।

पन्ना

Avantika Pandey

Sep 18, 2025

Panna diamond
Panna diamond पन्ना में महिला को एक सप्ताह में मिले 8 हीरे (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

Panna Daimond: डायमंड सिटी की धरती से कब किसकी किस्मत चमक जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बड़गड़ी गांव की निवासी रचना गोलदार की किस्मत ऐसे ही चमकी है। रचना गोलदार को हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर लगाई गई खदान क्षेत्र हजारा मुद्दा में एक हफ्ते के अंदर 8 हीरे मिले हैं। इनकी कीमत अभी तय नहीं की गई है। महिला ने हीरा कार्यालय पहुंचकर हीरे जमा कर दिए हैं। आगामी नीलामी में इन हीरों को रखा जाएगा।

परिवार में खुशी का माहौल

ये भी पढ़ें

अक्टूबर में दौड़ेगी मेट्रो, आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार हुआ मेट्रो डिपो
भोपाल
Bhopal Metro will run in October

जानकारी के मुताबिक पन्ना जिले के बड़गड़ी गांव की निवासी रचना गोलदार ने हीरा कार्यालय से खदान क्षेत्र हजारा मुद्दा का पट्टा बनवाया था। महिला खदान में कड़ी मेहनत कर हीरे तलाश शुरू की। महिला को एक हफ्ते के अंदर 8 हीरे(Woman found diamond) मिले हैं। हीरे पाकर महिला काफी खुश है। पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। बुधवार 17 सितंबर को हीरा कार्यालय पहुंचकर उसने हीरे जमा करवा दिए हैं।

सबसे बड़े हीरे का वजन 0.79 कैरेट

हीरा पारखी अनुपम सिंह के मुताबिक, इन 8 हीरे में से 6 नग जेम्स क्वालिटी के हैं। इनका कुल वजन 2.53 कैरट हैं। वहीं इनमें से सबसे बड़े हीरे का वजन 0.79 कैरेट है। वहीं दो हीरे ऑफ कलर के हैं। हीरा कार्यालय में जमा हीरों को अगली नीलामी में रखा जाएगा। नीलाम होने के बाद मिलने वाली रकम को हीरा धारक के खाते में जमा करवा दी जाएगी।

ये भी पढ़ें

मानसून फिर दिखाएगा तांडव, ‘तूफानी बारिश’ की चेतावनी, 3 जिलों में IMD का अलर्ट
भोपाल
Heavy Rain Alert

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Sept 2025 03:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Panna / पन्ना में महिला मजदूर को एक सप्ताह में मिले 8 हीरे, चमकी किस्मत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.