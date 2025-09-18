पन्ना में महिला मजदूर को एक सप्ताह में मिले 8 हीरे, चमकी किस्मत

Panna Daimond: डायमंड सिटी की धरती से कब किसकी किस्मत चमक जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बड़गड़ी गांव की निवासी रचना गोलदार की किस्मत ऐसे ही चमकी है। रचना गोलदार को हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर लगाई गई खदान क्षेत्र हजारा मुद्दा में एक हफ्ते के अंदर 8 हीरे मिले हैं। इनकी कीमत अभी तय नहीं की गई है। महिला ने हीरा कार्यालय पहुंचकर हीरे जमा कर दिए हैं। आगामी नीलामी में इन हीरों को रखा जाएगा।