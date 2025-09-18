पन्ना में महिला मजदूर को एक सप्ताह में मिले 8 हीरे, चमकी किस्मत

Panna Daimond: डायमंड सिटी की धरती से कब किसकी किस्मत चमक जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बड़गड़ी गांव की निवासी रचना गोलदार की किस्मत ऐसे ही चमकी है। रचना गोलदार को हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर लगाई गई खदान क्षेत्र हजारा मुद्दा में एक हफ्ते के अंदर 8 हीरे मिले हैं। इनकी कीमत अभी तय नहीं की गई है। महिला ने हीरा कार्यालय पहुंचकर हीरे जमा कर दिए हैं। आगामी नीलामी में इन हीरों को रखा जाएगा।
जानकारी के मुताबिक पन्ना जिले के बड़गड़ी गांव की निवासी रचना गोलदार ने हीरा कार्यालय से खदान क्षेत्र हजारा मुद्दा का पट्टा बनवाया था। महिला खदान में कड़ी मेहनत कर हीरे तलाश शुरू की। महिला को एक हफ्ते के अंदर 8 हीरे(Woman found diamond) मिले हैं। हीरे पाकर महिला काफी खुश है। पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। बुधवार 17 सितंबर को हीरा कार्यालय पहुंचकर उसने हीरे जमा करवा दिए हैं।
हीरा पारखी अनुपम सिंह के मुताबिक, इन 8 हीरे में से 6 नग जेम्स क्वालिटी के हैं। इनका कुल वजन 2.53 कैरट हैं। वहीं इनमें से सबसे बड़े हीरे का वजन 0.79 कैरेट है। वहीं दो हीरे ऑफ कलर के हैं। हीरा कार्यालय में जमा हीरों को अगली नीलामी में रखा जाएगा। नीलाम होने के बाद मिलने वाली रकम को हीरा धारक के खाते में जमा करवा दी जाएगी।