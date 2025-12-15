फूलों से सजी खुली जीप में भक्तों को चिंमयानंद बापू ने दिए दर्शन, जगह-जगह पुष्प वर्षा से हुआ स्वागत

राष्ट्रीय संत चिंमयानंद बापू का रविवार को शहर में आगमन हुआ। फूलों से सजी खुली जीप में चिंमयानंद बापू ने भक्तों को दर्शन दिए। जगह-जगह पुष्पवर्षा से स्वागत किया। सैकड़ों फोर व्हीलर खुली जीप, डीजे, ढोल बाजे के साथ शोभायात्रा मोतीनगर चैराहा से शुरू हुई। जीप को फूलों से सजाया गया था। बापू को चुनरी की पगडी़ पहनाई गई। मोतीनगर से बड़ाबाजार, तीनबत्ती, परकोटा, बसस्टैंड होते हुए शोभायात्रा कथा स्थल पर पहुंची, जहां शोभायात्रा का समापन हुआ। जगह-जगह लोगों ने बापू जी का पुष्पमाला पहनाकर व आरती उतारकर स्वागत किया। खेल परिसर के बाजू वाले मैदान में 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक श्रीमद्भागवत कथा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक करेंगे।