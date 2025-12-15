बारिश में खराब हुआ गेहूं किया जा रहा गरीबों को वितरित, नहीं है खाने लायक

बीना. सहकारी उचित मूल्य की दुकान से गरीब परिवार के सदस्यों को हर माह पांच किलो राशन दिया जाता है, जिसमें अनाज की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता है और सीधा दुकानों पर भेज दिया जाता है। शिकायतों के बाद भी को अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं, जिससे जरूरतमंद लोगों को बाजार से ही अनाज खरीदना पड़ता है।

बीपीएल सूची में शामिल परिवारों को मिला गेहूं खाने लायक नहीं है, क्योंकि घुन लगा और बारिश के समय खराब हुआ गेहूं इस माह दुकानों पर आया है। राशन लेने पहुंचने वाले लोग घटिया गेहूं की जगह अच्छा गेहूं देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन दुकान संचालक पूरा स्टॉक खराब आने की बात कह रहे हैं। मजबूरी में हितग्राही खराब गेहूं लेकर आ रहे हैं, लेकिन वह खाने के लायक नहीं है। दुकान संचालकों ने भी खाद्य विभाग के अधिकारियों से इसकी शिकायत की है, लेकिन समस्या हल नहीं हुई है। इसके पूर्व दुकानों पर घटिया चावल की सप्लाई की गई थी। अधिकारी क्वालिटी चेक किए बिना ही गेहूं, चावल दुकानों पर भेज रहे हैं।