15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

झीकनी घाटी पर फिर हुआ हादसा, कार और ट्रक की भिड़ंत, चार लोग हुए घायल

लगातार हो रहे हादसों से नहीं लिया जा रहा सबक, ठेकेदार और एनएचएआइ के अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान

2 min read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Dec 15, 2025

Another accident occurred at Jhikani Valley, car and truck collided, four people were injured.

भिड़ंत में क्षतिग्रस्त हुई कार

बीना. बांदरी थानांतर्गत नेशनल हाइवे पर झीकनी घाटी पर आए दिन सडक़ हादसे हो रहे हैं, लेकिन फिर एनएच के अधिकारियों की नींद नहीं खुल रही है। ओवरब्रिज निर्माण के दौरान ठेकेदार द्वारा लगातार लापरवाही बरती जा रही है।
जानकारी के अनुसार शनिवार रात करीब 8 बजे वन-वे रोड पर ट्रक और कार की आमने-सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें चार लोग घायल हुए हैं और एक की हालत गंभीर है। बांदरी थाना पुलिस को सूचना मिलने पर थाना प्रभारी स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को बीएमसी भिजवाया। इस हादसे का कारण वन-वे रोड बताया जा रहा है। क्योंकि रात में वाहन चालकों को सामने से आ रहे वाहन किस तरफ से आ रहा है पता नहीं चलता और हादसा हो जाता है। यहां ठेकेदार द्वारा स्पष्ट संकेतक, प्रकाश की व्यवस्था, डायवर्ट रोड को लेकर सही संकेतक नहीं लगाए गए हैं। गौरतलब है कि एनएच अर्थोरिटी की लापरवाही से बुधवार को इसी घाटी पर चार पुलिस के जवान शहीद हो गए थे। साथ ही एक गंभीर रूप से घायल है। इसी दिन एक ट्रक चालक की भी मौत हुई थी।

कभी भी बदल दिया जाता है वन-वे रोड
फोरलेन पर ब्लैक स्पॉट खत्म करने ओवरब्रिज निर्माण के चलते वन-वे रोड बनाया गया है, लेकिन इसमें एक ही रोड को वन-वे नहीं रखा जाता है, कभी दायी तरफ का, तो कभी बाये तरफ का रोड बंद कर दिया जाता है। जिससे यहां से आने-जाने वाले वाहन चालक भ्रमित हो जाते हैं और हादसे हो रहे हैं।

एनएचएआइ के अधिकारियों से की है बात
थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगेत ने बताया कि शनिवार रात में हादसा हुआ है, जिसमें चार लोग घायल हुए हैं और एक की हालत गंभीर है। इसके बाद एनएचएआइ के अधिकारियों से चर्चा की गई है और जिस जगह हादसे हो रहे हैं, वहां प्रकाश की व्यवस्था कराने सहित संकेतक बोर्ड लगाने और डायवर्ट रोड की जानकारी चालकों को रोड शुरू होने के पहले मिले ऐसी व्यवस्था की जाए। साथ ही बार-बार वन-वे रोड को न बदला जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

15 Dec 2025 12:08 pm

Published on:

15 Dec 2025 12:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / झीकनी घाटी पर फिर हुआ हादसा, कार और ट्रक की भिड़ंत, चार लोग हुए घायल

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बारिश में खराब हुआ गेहूं किया जा रहा गरीबों को वितरित, नहीं है खाने लायक

Rain-damaged wheat is being distributed to the poor, making it unfit for consumption.
सागर

1000 दिन बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण- डॉ. गिडियन

सागर

फंदे पर लटका मिला व्यापारी का शव, दुकान में ही लगाई फांसी

सागर

सांसद खेल महोत्सव: खेल परिसर में हुए बैडमिंटन के रोमांचक मुकाबले

सागर

एकसाथ उठी दो दोस्तों की अर्थी तो गांव में पसरा मातम

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.