झीकनी घाटी पर फिर हुआ हादसा, कार और ट्रक की भिड़ंत, चार लोग हुए घायल

बीना. बांदरी थानांतर्गत नेशनल हाइवे पर झीकनी घाटी पर आए दिन सडक़ हादसे हो रहे हैं, लेकिन फिर एनएच के अधिकारियों की नींद नहीं खुल रही है। ओवरब्रिज निर्माण के दौरान ठेकेदार द्वारा लगातार लापरवाही बरती जा रही है।

जानकारी के अनुसार शनिवार रात करीब 8 बजे वन-वे रोड पर ट्रक और कार की आमने-सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें चार लोग घायल हुए हैं और एक की हालत गंभीर है। बांदरी थाना पुलिस को सूचना मिलने पर थाना प्रभारी स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को बीएमसी भिजवाया। इस हादसे का कारण वन-वे रोड बताया जा रहा है। क्योंकि रात में वाहन चालकों को सामने से आ रहे वाहन किस तरफ से आ रहा है पता नहीं चलता और हादसा हो जाता है। यहां ठेकेदार द्वारा स्पष्ट संकेतक, प्रकाश की व्यवस्था, डायवर्ट रोड को लेकर सही संकेतक नहीं लगाए गए हैं। गौरतलब है कि एनएच अर्थोरिटी की लापरवाही से बुधवार को इसी घाटी पर चार पुलिस के जवान शहीद हो गए थे। साथ ही एक गंभीर रूप से घायल है। इसी दिन एक ट्रक चालक की भी मौत हुई थी।