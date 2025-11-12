फुटबाल टूर्नामेंट में क्रिश्चियन क्लब बनी विजेता

टाइटन एक्स फुटबाल टर्फ के तत्वाधान में आयोजित 7-ए साइड फुटबाल टूर्नामेंट का समापन रोमांचक मुकाबलों के साथ हुआ। इस प्रतियोगिता में क्रिश्चियन क्लब ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब अपने नाम किया। वहीं उपविजेता स्थान टाइटन क्लब ने प्राप्त किया, जबकि तृतीय स्थान टाइटन एक्स क्लब के हिस्से में आया। टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ी को विशेष पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर अमित मासी को चुना गया, जिन्होंने अपने खेल कौशल से सभी को प्रभावित किया। वहीं बेस्ट गोलकीपर का पुरस्कार पार्थ जैन को मिला। मैच के दौरान रेफरी विजय देव, प्रशांत मकोरिया एवं अविनाश कुमार ने सफल संचालन किया। विजेता टीम को ट्रॉफी एवं नकद राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि आशुतोष भार्गव, स्कूल के डायरेक्टर यशवर्धन राठौर एवं प्राचार्य विशेष रूप से उपस्थित रहे। टूर्नामेंट के सफल आयोजन में टाइटन एक्स फुटबाल टर्फ की पूरी टीम का सराहनीय योगदान रहा।