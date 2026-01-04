सफाई कर्मचारी बिना सुरक्षा संसाधनों के कर रहे कार्य, जिससे हो रहे हादसे

बीना. नगर पालिका के सफाई कर्मचारी बिना सुरक्षा संसाधनों के ही सफाई करते हुए नजर आते हैं, जिससे हादसे भी हो रहे हैं। जबकि हर साल लाखों रुपए खर्च कर सामान खरीदा जाता है। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा संसाधन दिए जाते हैं, लेकिन वह उपयोग नहीं करते हैं।

सफाई कर्मचारियों की गंदगी के बीच काम करते हैं, जिससे उन्हें संक्रमण का खतरा रहता है और इसके लिए उन्हें ग्लब्ज, सेफ्टी शूज, मास्क आदि सामग्री दी जानी चाहिए। साथ ही रात के समय अंधेरे में मुख्य सडक़ों पर सफाई करते समय रेडियम जैकेट होना चाहिए, जिससे वाहन चालकों को वह दूर से नजर आ सकें। रेडियम जैकेट न होने से तीन दिन पूर्व एक महिला सफाई कर्मचारी को कार चालक ने टक्कर मार दी थी, जिससे उसे गंभीर चोट आई हैं। यदि महिला रेडियम जैकेट पहने होती, तो हादसा नहीं होता। इसी तरह नाले, नालियों में सफाई करते समय ग्लब्ज, सेफ्टी शूज, मास्क नहीं रहता है, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। अधिकारियों के सामने यह कर्मचारी काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। इस संबंध में अधिकारियों का कहना है कि सभी सुरक्षा संसाधन कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन उपयोग नहीं करते हैं। रेडियम जैकेट भी कर्मचारियों को दी गई है।