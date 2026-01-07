मवेशियों को रोकने में नाकाम स्टेशन पर लगाए गए काऊ कैचर, फंसकर गिर रहे लोग

बीना. रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा और मवेशियों को रोकने के उद्देश्य से बुकिंग ऑफिस के सामने लगाए गए काऊ कैचर अब खुद यात्रियों के लिए बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। पत्रिका टीम ने सोमवार को मौके पर पहुंचकर जब इस व्यवस्था की हकीकत जानी तो सामने आया कि यह इंतजाम सुविधा देने की बजाय यात्रियों के लिए मुसीबत बन गए हैं।

दरअसल काऊ कैचर इस तरह लगाए गए हैं कि मवेशी तो बिना किसी परेशानी के स्टेशन परिसर में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन टिकट लेने और प्लेटफॉर्म की ओर जाने वाले यात्रियों को निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर बुजुर्ग, महिलाएं और सामान लेकर चलने वाले यात्रियों के लिए यह व्यवस्था किसी खतरे से कम नहीं है।