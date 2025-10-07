Patrika LogoSwitch to English

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

सागर

शरद पूर्णिमा पर हुई गंगा आरती में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

शरद पूर्णिमा पर सोमवार को चकराघाट पर आयोजित हुई गंगा आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी रिटायर्ड एडीजी एनएस जामवाल ने सपरिवार मुख्य यजमान बनकर आरती-पूजन किया। आरती के दौरान विभिन्न वार्डों से महिलाएं, बच्चे, युवा और बुजुर्ग चकराघाट पहुंचे।

less than 1 minute read

सागर

image

Rizwan ansari

Oct 07, 2025

शरद पूर्णिमा पर सोमवार को चकराघाट पर आयोजित हुई गंगा आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी रिटायर्ड एडीजी एनएस जामवाल ने सपरिवार मुख्य यजमान बनकर आरती-पूजन किया। आरती के दौरान विभिन्न वार्डों से महिलाएं, बच्चे, युवा और बुजुर्ग चकराघाट पहुंचे। गंगा आरती के कारण लाखा बंजारा झील, बावड़ी कुआं आदि जल स्रोतों की पवित्रता एवं स्वच्छता के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़कर नागरिक जागरूक हो रहे हैं।
निगमायुक्त राजकुमार खत्री की पहल पर बीते वर्ष से प्रति सोमवार गंगा आरती का आयोजन किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा झील के सौन्दर्यीकरण व चकराघाट पर नवग्रह मंडपम सहित आकर्षक घाटों के निर्माण से यह ऐतिहासिक स्थल नागरिकों के आकर्षण व श्रद्धा का केंद्र बन चुका है। गंगा आरती में दूर-दूर से श्रद्धालु आकर धर्म लाभ ले रहे हैं।

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / शरद पूर्णिमा पर हुई गंगा आरती में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

