शरद पूर्णिमा पर हुई गंगा आरती में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

शरद पूर्णिमा पर सोमवार को चकराघाट पर आयोजित हुई गंगा आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी रिटायर्ड एडीजी एनएस जामवाल ने सपरिवार मुख्य यजमान बनकर आरती-पूजन किया। आरती के दौरान विभिन्न वार्डों से महिलाएं, बच्चे, युवा और बुजुर्ग चकराघाट पहुंचे। गंगा आरती के कारण लाखा बंजारा झील, बावड़ी कुआं आदि जल स्रोतों की पवित्रता एवं स्वच्छता के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़कर नागरिक जागरूक हो रहे हैं।

निगमायुक्त राजकुमार खत्री की पहल पर बीते वर्ष से प्रति सोमवार गंगा आरती का आयोजन किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा झील के सौन्दर्यीकरण व चकराघाट पर नवग्रह मंडपम सहित आकर्षक घाटों के निर्माण से यह ऐतिहासिक स्थल नागरिकों के आकर्षण व श्रद्धा का केंद्र बन चुका है। गंगा आरती में दूर-दूर से श्रद्धालु आकर धर्म लाभ ले रहे हैं।