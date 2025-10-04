गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट के पहले मैच में दमोह ने सागर को हराया

शुक्रवार को खेल परिसर में सागर गोल्ड कप हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। पहले दिन चार मैच खेले गए । पहला मैच दमोह और सागर के बीच खेला गया। जिसमेें दमोह की टीम ने जीत हासिल की। दूसरे मैच में भोपाल अच्छा खेल दिखाते हुए गुना को हराया। तीसरा मुकाबला इटारसी और उज्जैन के बीच खेला गया। दोनों ही टीमों ने बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन किया। कडे़ मुकाबले में इटारसी ने जीत हासिल की। चौथे मैच में सागर हॉकी संघ की टीम और शिवपुरी की टीम आमने सामने हुई। शुरूआत से ही सागर हॉकी संघ की टीम ने मैच पर पकड बना ली और एक के बाद एक चार गोल किए और मैच अपने नाम कर लिया। मैच के मुख्य अतिथि सुनील जैन और समाजसेवी मिश्री चंद गुप्ता रहे। हाजी अजीम खान, मधुकर शाह वार्ड पार्षद रिचा सिंह, जिला हॉकी संघ सचिव मकसूद खान, अनवर खान, सैयद सोहेल अली, मोहम्मद इरशाद, उमेश चंद्र मोर ने खेल परिसर पहुंच कर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया ।