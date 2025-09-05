निर्वाचन आयोग स्वतंत्र इकाई होने के बाद भी निष्पक्ष और ईमानदारी से काम नहीं कर रहा-भूपेंद्र मुहासा

मकरोनिया में पदयात्रा निकालकर कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन, भाजपा सरकारों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की
सागर. जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी सागर द्वारा जिला कांग्रेस अध्यक्ष ग्रामीण भूपेंद्र सिंह मुहासा के नेतृत्व में गुरुवार को वोट चोर गद्दी छोड़ पदयात्रा व प्रदर्शन का आयोजन किया गया। पदयात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने अधिकारों का उपयोग करने का आह्वान किया। पदयात्रा की शुरुआत नरयावली विधानसभा क्षेत्र के रजाखेड़ी बजरिया से सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुआ और समापन मकरोनिया चौराहा वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा स्थल पर समाप्त हुआ। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मुहासा ने कहा कि मप्र और केंद्र की भाजपा सरकार वोटर लिस्ट मे हेराफेरी कर बनाई गई सरकार है। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र इकाई होने के बाद भी निष्पक्ष और ईमानदारी से काम नहीं कऱ रहा है। इसी के विरोध मे पूरे देश मे कांग्रेस के द्वारा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य वर्तमान सरकार की कथित वोट चोरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर हुए हमले और लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आवाज उठाना था। विभिन्न ज्ञापनों का वाचन ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र कुर्मी, पार्षद सीमा चौधरी व शैलेन्द्र तोमर ने किया। पदयात्रा का संचालन संभागीय प्रवक्ता अभिषेक गौर ने किया तो आभार जिला मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता आशीष ज्योतिषी ने व्यक्त किया। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश जाटव, सह प्रभारी मनोज कपूर, डॉ. आनंद अहिरवार, प्रभुसिंह ठाकुर, हर्ष यादव, सुरेंद्र चौधरी, सुनील जैन, तरवर लोधी, नारायण प्रजापति, ज्योति पटेल, कमलेश साहू, बब्बू यादव, रिचा सिंह, संजय मोंटू यादव समेत अन्य उपस्थित रहे।