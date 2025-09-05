निर्वाचन आयोग स्वतंत्र इकाई होने के बाद भी निष्पक्ष और ईमानदारी से काम नहीं कर रहा-भूपेंद्र मुहासा

सागर. जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी सागर द्वारा जिला कांग्रेस अध्यक्ष ग्रामीण भूपेंद्र सिंह मुहासा के नेतृत्व में गुरुवार को वोट चोर गद्दी छोड़ पदयात्रा व प्रदर्शन का आयोजन किया गया। पदयात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने अधिकारों का उपयोग करने का आह्वान किया। पदयात्रा की शुरुआत नरयावली विधानसभा क्षेत्र के रजाखेड़ी बजरिया से सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुआ और समापन मकरोनिया चौराहा वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा स्थल पर समाप्त हुआ। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मुहासा ने कहा कि मप्र और केंद्र की भाजपा सरकार वोटर लिस्ट मे हेराफेरी कर बनाई गई सरकार है। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र इकाई होने के बाद भी निष्पक्ष और ईमानदारी से काम नहीं कऱ रहा है। इसी के विरोध मे पूरे देश मे कांग्रेस के द्वारा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है।